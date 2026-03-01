Eduardo Ramírez, gobernador del estado de Chiapas, instruyó investigar a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) por presunta nómina ligada a El Mencho.

Y es que tras el operativo donde fue abatido El Mencho, el diario El Universal dio a conocer una presunta nómina atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en donde se haría mención a la FRIP.

Eduardo Ramírez pide investigar a fondo a FRIP por mención en presunta nómina atribuida a El Mencho

Eduardo Ramírez dio a conocer que giró instrucciones para que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno lleve a cabo una investigación contra la FRIP, luego de que una presunta nómina del CJNG hace mención de dicha corporación de élite creada en 2024.

Según reveló El Universal, la lista de pagos fue localizada al interior de una cabaña del municipio de Tapalpa, Jalisco, en donde se habría refugiado el líder criminal.

Dicha nómina señala que, entre 3 y el 9 de noviembre del 2025 la policía señalada como “Estatal Pakales” habría recibido 100 mil pesos del CJNG.

Esto sería parte de un gasto de l CJNG, cercano a los 2 millones de pesos semanales, destinados a poder operar bajo el amparo de las autoridades en el sur de Chiapas.

Eduardo Ramírez señaló que la investigación será en conjunto con la Fiscalía General de Chiapas, con la intención de deslindar responsabilidades.

El gobernador manifestó que, en caso de realizar cierta la información desvelada por El Universal, los culpables serán juzgados con todo el peso de la ley, refrendo su compromiso para que no haya impunidad.

Ramírez reiteró que no permitirá que las instituciones de seguridad, encargadas de velar por la seguridad de los chiapanecos, sean manchadas por actos de organizaciones criminales.