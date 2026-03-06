Las Fuerzas Pakales fueron vinculadas con la desaparición de Elías Alonso Urbina por sus familiares y amigos.

En una protesta frente a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, sus familiares exigieron justicia para Elias Alonso, así como “no más desapariciones forzadas por el gobierno, no más fuerza de los Pakales”.

Elías Alonso Urbina desapareció el 19 de febrero de 2026 en el municipio de Villaflores, Chiapas; su última comunicación con su familia fue a las 3:10 de la tarde.

Pakales están vinculados con desaparición de Elías Alonso Urbina, asegura familia

Un grupo de manifestantes iniciaron una protesta frente a la Fiscalía de Chiapas por la desaparición de Elias Alonso Urbina.

Desde las 8:30 horas, familiares y amigos señalaron que los Pakales como los responsables de su desaparición, pues se encontraba con un alto mando de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.

El 27 de febrero pasado la familia de Elías Alonso Urbina exigieron al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ordenar a los Pakales a entregar la información sobre el paradero del desaparecido.

Asimismo, resaltaron que el día de su desaparición, Elías Alonso Urbina se encontraba con el comandante de los Pakales César Madrid Brindis, quien ya se encuentra detenido, en la carretera a Villaflores.

Desaparición de Elías Alonso Urbina (Valeria Velázquez/ Facebook)

A pesar de estar en custodia, el comandante de los Pakales, organización que dirige Óscar Alberto Aparicio Avendaño, no ha brindado información sobre el paradero de Urbina, quien tiene 15 días desaparecido.

“Mi esposo no desapareció por voluntad propia” acusa esposa de Elías Alonso Urbina

El pasado 26 de febrero, Valeria Velazquez, esposa de Elías Alonso Urbina, hizo responsable al gobierno del estado por la vida e integridad de su esposo.

En una publicación que, señaló, estaba llena de dolor, “no desapareció por voluntad propia, fue arrancado de nuestro lado”.

“Mi esposo no desapareció por voluntad propia. fue arrancado de nuestro lado, y desde ese momento el Estado tiene la obligación absoluta de responder por su paradero y su seguridad, siendo las mismas autoridades que se lo llevaron”

Asimismo, señaló que si algo le pasa a su esposo, será consecuencia de “la falta de acción de quienes tienen el deber de protegernos”.

“Hago públicamente responsable al GOBIERNO de la vida y la integridad de mi esposo. Si algo le sucede, será consecuencia de la falta de acción de quienes tienen el deber de protegernos…No me voy a callar. No me voy a rendir. No voy a dejar de exigir que lo busquen hasta encontrarlo”