Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirma detención de Leonardo Arturo “N”, ex director de Policía en Tabasco por presuntos nexos con crimen organizado.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana esta detención fue efectuada el pasado 29 de octubre en un operativo conjunto con las fuerzas de seguridad estatales y federales.

Luego de su detención el ex director de Policía tabasqueño es acusado de diversos delitos en la entidad del sur de México, además esta ocurre en el marco del destape de la red criminal de La Barredora en Tabasco del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

También este presunto criminal es vinculado a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora.

La información proporcionada por Omar García Harfuc detalla que Leonardo Arturo “N”, ex director de Policía en Tabasco es identificado como integrante de un grupo delictivo relacionado con diversos delitos, entre ellos:

Extorsiones a comerciantes

Secuestro

Venta de droga

Homicidios

Además para su detención desarrollaron líneas de investigación para detener a generadores de violencia, con esto obtuvieron datos sobre la zona de movilidad de un ex funcionario público vinculado a un grupo criminal.

Es por ello que tras recorridos de seguridad en la colonia Bienestar Social, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, efectivos identificaron y le marcaron el alto a Leonardo “N”, vinculado con un grupo delictivo, así como Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, posteriormente lo detuvieron.

Por su detención de Leonardo “N”, Omar García Harfuch, agradeció a Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas y a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.

Adicionalmente de las fuerzas de seguridad que se desempeñaron en esta detención del ex director de Policía en Tabasco, vinculado a Hernán Bermúdez Requena