¿Qué son Los Pakales? FRIP de Chiapas está en la mira de Eduardo Ramírez

La FRIP del estado de Chiapas se encuentra en la mira del gobernador Eduardo Ramírez tras revelarse presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Pero, ¿qué son Los Pakales? Te decimos.

El Universal reveló una presunta nómina del CJNG, hallada dentro de una cabaña donde se habría refugiado El Mencho, abatido el 22 de febrero por autoridades federales, revela que Pakales recibían dinero de dicha organización criminal.

¿Qué son Los Pakales? Eduardo Ramírez ordenó investigación a fondo contra la FRIP de Chiapas

El gobernador Eduardo Ramírez informó que instruyó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investigar a fondo a la FRIP , luego de revelarse una presunta nómina del CJNG donde se le señala a esta organización de recibir al menos 100 mil pesos semanales.

La Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) es un grupo táctico de élite que forma parte de las estrategias de seguridad en el estado de Chiapas.

La FRIP fue creada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) del estado de Chiapas, la cual inició operaciones formalmente en 2019 bajo la administración del entonces gobernador Rutilio Escandón.

El nombre “Pakal” hace referencia a K’inich Janaab’ Pakal, gobernante más importante de la ciudad maya de Palenque, que simboliza la fuerza y liderazgo regional.

De manera puntual, la FRIP es una unidad especializada diseñada para intervenir en situaciones de alto impacto, debido a que sus elementos reciben un entrenamiento más riguroso que la policía estatal, centrado en tácticas de combate urbano, rescate y operaciones de precisión.

Por ello reciben tareas como:

Operativos contra grupos criminales.

Eventos de violencia crítica, como enfrentamientos armados o bloqueos.

Rescate de Rehenes

Seguridad en Eventos Masivos y Puntos Estratégicos

Según indicó el propio gobernador Eduardo Ramírez, buscará que la investigación se realice a fondo, con la finalidad de que, si existen oficiales relacionados con el CJNG, recibirán todo el peso de la ley.