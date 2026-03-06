El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas, donde se incluyen las fuerzas Pakales, declaró poseer autos clásicos que fueron comprados a un precio de oferta.

Se trata de Óscar Alberto Aparicio Avendaño, quien tiene una colección de 5 autos clásicos que adquirió por precios muy por debajo de su valor.

Cabe recordar que recientemente se vinculó a los Pakales con la nómina del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Titular de Pakales compró autos clásicos con descuentos de hasta el 90% de su valor

Óscar Alberto Aparicio Avendaño adquirió, entre 2022 y 2023, 5 autos antiguos por precios entre los 12 mil y hasta los 100 mil pesos mexicanos.

El titular de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, tiene una colección con los siguientes vehículos:

BMW modelo 1961: adquirido en julio 2022 por 12 mil pesos

BMW modelo 1965: adquirido en 2022 por 100 mil pesos

Land Rover Santana 1985: adquirido en 2023 por 100 mil pesos

Jeep Mutt 1971: adquirido en 2023 por 100 mil pesos

BMW modelo 2023: adquirido en 2023 por 100 mil pesos

Sin embargo, este no es su valor real pues, de acuerdo con un especialista en autos antiguos compartió para El Universal que la única forma de conseguir esos precios sería si estuvieran prácticamente como “chatarra”.

Y es que el valor promedio de los 5 vehículos clásicos del titular de los Pakales es:

BMW modelo 1961:alrededor de 25 mil dólares o 430 mil pesos BMW modelo 1965: hasta 32 mil dólares, o 615 mil pesos Land Rover Santana 1985: hasta 900 mil pesos Jeep Mutt 1971:entre 221 mil y 400 mil pesos BMW modelo 2023: entre 560 mil si es usado y hasta 2 millones 950 mil pesos

Titular de Pakales también ha incrementado su patrimonio con inmuebles y joyas

Por otra parte, su declaración anual de 2024 muestra que el titular de Pakales cuenta con un total de 10 bienes inmuebles , entre los que se encuentran 3 terrenos cedidos, es decir, por lo que no pagó.

Otro de sus bienes inmuebles es una casa adquirida por 5 millones 850 mil pesos, lo que es considerado su propiedad con mayor valor.

Asimismo, cuenta con una vivienda que le fue cedida en 2015 y con un valor de 3 millones 250 mil pesos, así como un local comercial de 900 mil pesos,

Óscar Alberto Aparicio Avendaño también declaró contar con una colección de joyas que adquirió entre 2010 y 2023 con un valor de un millón 158 mil pesos mexicanos.

Según la Plataforma Nacional de Transparencia, Óscar Alberto Aparicio Avendaño percibía en 2024 un sueldo mensual de 70 mil 804 pesos, es decir, 849 mil 648 pesos anuales; en el periodo anterior su cargo le daba 757 mil 518 pesos al año.

Sólo en 2023 gastó 738 mil pesos en joyas y autos, lo que corresponde al 97% de su salario como funcionario.