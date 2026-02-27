Omar García Harfuch confirmó la existencia de listas con supuestos pagos y nóminas que revelarían sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a policías municipales, estatales y federales.

Los documentos fueron hallados en la propiedad donde se ocultaba Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, quien murió en un operativo en Tapalpa, Jalisco.

Aunque la FGR determinará su veracidad, Harfuch aclaró que no incluyen a políticos, sino a elementos de seguridad, lo que abre nuevas líneas de investigación.

De acuerdo con la encuesta MetricsMx, el 80.7% respalda el operativo contra El Mencho y 68.8% confía en que el gobierno de Claudia Sheinbaum debilitará a los grupos del narcotráfico.

Harfuch: investigación por nómina del CJNG no incluye a políticos, solo a policías

Durante la mañanera de Claudia Sheinbaum del 27 de febrero de 2026, Omar García Harfuch, indicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) quien informe sobre la veracidad.

Por lo que es importante estudiar la cadena de cateo. “Hay que ver dónde estaba la lista”, señaló y enseguida Harfuch, de 44 años de edad, explicó que tras ser analizadas se abrirán las carpetas de investigación correspondientes.

Sin embargo, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, adelantó que la supuesta nómina no incluye a políticos, solo a policías.

“De políticos no tenemos el caso. Tenemos (registro) de autoridades locales y de otros sectores, pero no de políticos” Omar García Harfuch. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México

Investigan a policías municipales y estatales ligados al CJNG

Registros a mano y hechos en computadora habrían sido hallados en la propiedad donde se ocultaba El Mencho, quien murió el 22 de febrero de 2026 durante un operativo en Tapalpa, Jalisco contra el CJNG.

Los pagos y nóminas echarían de cabeza a autoridades municipales y federales que colaboran con la organización criminal, entre ellos, miembros de la Guardia Nacional e incluso funcionarios de la Fiscalía General de la República.

Por lo que actualmente hay investigaciones en curso sobre policías municipales y estatales, así como de personas que apoyaron actividades y negocios delictivos ligados a la organización criminal, indicó Harfuch.

Advierte que en cualquier caso, donde haya un indicio y una prueba clara para iniciar una investigación contunde en contra de cualquier servidor público o civil, está se llevará a cabo como corresponde.