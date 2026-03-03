Luego de que se revelara la nómina que pagaba Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, la fiscalía de Chiapas afirmó que se abrió una investigación contra seis elementos de Los Pakales.

Los Pakales son la fuerza de seguridad ciudadana autorizada por la seguridad de Chiapas para combatir el crimen organizado en su frontera con Guatemala.

“Hasta este momento tenemos seis de ellos. Están sujetos al órgano jurisdiccional. Insisto, hay por extorsión, abuso de autoridad y por desaparición forzada de personas de exclusivamente la fuerza Pakal” Jorge Luis Llaven Abarca, Fiscalía General del Estado de Chiapas

Fiscalía de Chiapas investiga a seis miembros de Los Pakales relacionados con El Mencho

El titular de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que hay 6 miembros de Los Pakales que están siendo investigados en el estado.

En entrevista con Azucena Uresti, el fiscal señaló que no busca estigmatizar a un grupo de seguridad por las acciones de unos cuantos, pues en el estado hay 800 miembros de las Fuerzas Especiales Pakal.

Asimismo, resaltó que desde diciembre de 2024, se han investigado más de 450 elementos de la policía estatal, municipal, agentes de investigación y las Fuerzas Especiales Pakal.

De ellos, más de 300 enfrentan un juicio por una conducta indebida por delitos como:

extorsión

abuso de autoridad

desaparición forzada

Asimismo, resaltó que será investigado a fondo, con objetividad y profesionalismo, la información revelada tras la muerte de El Mencho sobre miembros de Los Pakales que presuntamente formaban parte de la nómina del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Cabe señalar que no es la única fuerza que forma parte de la nómina de El Mencho, pues también se menciona:

Dirección de Chiapa de Corzo

Secretaría de San Cristóbal

Municipio de San Cristóbal