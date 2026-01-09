Video del C5 muestra el momento exacto de la explosión por acumulación de gas en Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán, CDMX.

De acuerdo con la cuenta oficial del Jefe Vulcano Cova, Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, la onda expansiva dañó siete edificios y provocó la evacuación de 2 mil 500 personas de 280 departamentos.

Este es el video del C5 que captó el momento exacto de la explosión por acumulación de gas en Paseos de Taxqueña

En la CDMX una cámara del C5 captó el momento exacto de la explosión por gas ocurrida en un departamento ubicado en la colonia Paseos de Taxqueña.

Tras el reporte de una explosión en la Col. Paseos de Taxqueña, @Alcaldia_Coy, el @C5_CDMX realizó el videoreplay de las cámaras en la zona. Mediante este análisis, establecimos el cerco de monitoreo y coordinamos de inmediato con @SGIRPC_CDMX y @SSC_CDMX, que encabezan… pic.twitter.com/1V3Ujy4VaL — Dr. Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres) January 9, 2026

El video compartido por el Dr. Salvador Guerrero Chiprés -coordinador del C5- muestra la ola expansiva que destruyó ventanas, protecciones metálicas y una parte de la estructura del tercer piso del edificio .

La fuerza del estallido ocasiono que los edificios aledaños también se vieran afectados, al igual que algunos vehículos que se encontraban estacionados entre las calles Paseo de los Naranjos y Paseo de los Duraznos.

Los vehículos resultaron afectados por la caída de escombros y otros objetos.

Informes preliminares del Cuerpo de Bomberos capitalino advirtieron que un flamazo, con origen aún desconocido, habría originado el estallido en el área con acumulación de gas.

Al momento solo tres departamentos presentan daño estructural , pero se ha evacuado a más personas para evitar riesgos.

Cámara de seguridad de un departamento muestra el momento de la explosión por gas en Paseos de Taxqueña

Una cámara de seguridad dentro de un departamento en la CDMX también captó el momento de la explosión por acumulación del gas.

Aunque se desconoce la distancia del departamento con la explosión, si se puede ver como cimbró la estructura.

Por lo que aparece en las imágenes, este departamento también sufrió algunos daños por la explosión en Paseos de Taxqueña.

Este video fue compartido por las redes sociales de NMás y por en las imágenes se observa que no hay ninguna persona al interior.

Por el momento se desconocen más detalles sobre el departamento en el que se captó la explosión, pero se ha dado a conocer que al menos cinco personas resultaron heridas.