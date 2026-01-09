Luego de que esta mañana una fuerte explosión por acumulación de gas se registró en un edificio ubicado en la colonia Paseos de Taxqueña en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México se ha precisado que ha dejado cuatro personas heridas.

Por lo que autoridades de Protección Civil del Gobierno de la CDMX detallaron que de las cuatro personas heridas, una de ellas presenta quemaduras en 80% de su cuerpo siendo ya fue trasladada a un hospital para su atención.

Mientras que a otros dos de los heridos por la explosión del edificio en Paseos de Taxqueña, fueron atendidas por ambulancias que arribaron al lugar de los hechos durante el llamado de emergencia.

Explosión en Paseos de Taxqueña, Coyoacán (@giogutierrezag / X)

Explosión de edificio en Paseos de Taxqueña, CDMX deja evacuados a varios vecinos

Además de cuatro heridos por explosión de edificio en Paseos de Taxqueña, CDMX varios vecinos de alrededor han sido evacuados de sus viviendas.

Por lo que de manera preventiva, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha tenido que evacuar a los vecinos para revisión de los daños en los edificios afectados.

Con ello, el área en Paseos de Taxqueña se encuentra resguardada para la operación de los equipos de emergencia, así como ya se hacen las primeras valoración para verificar daños, y evitar mayores riesgos.

Sin embargo, por su parte, Juan Manuel Pérez Cova, director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, informó que detectaron daño estructural en tres departamentos del edificio donde ocurrió la explosión.