Clara Brugada aseguró que edificios que se vieron afectados por la explosión por acumulación de gas en Paseos de Taxqueña están bajo revisión estructural.

Esto luego de que la onda expansiva dañó siete edificios y provocó la evacuación de 2 mil 500 personas de 280 departamentos de Paseos de Taxqueña.

Afectados por explosión en Paseos de Taxqueña no podrán regresar a sus inmuebles: Clara Brugada

Durante la mañana de este 9 de enero se registró una fuerte explosión en un departamento ubicado en Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán, CDMX.

A través de sus redes sociales, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, informó que afectados por explosión en Paseos de Taxqueña no podrán regresar hasta que se descarte cualquier riesgo.

Brugada asegura que edificios de Paseos de Taxqueña están bajo revisión estructural (@ClaraBrugadaM / X )

Destacó que por cuestiones de seguridad, las personas evacuadas no podrán regresar a sus hogares y es que aún se realizan revisiones estructurales.

Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) se encuentra trabajando en la zona.

Debido al daño estructural en algunos edificios se solicitó la intervención de la Secretaría de Obras y Servicios, así como de la Secretaría de Vivienda, con el objetivo de brindar los apoyos necesarios a las y los vecinos que no podrán regresar a su inmueble.

Clara Brugada mostró su solidaridad con todas las personas afectadas y aseguró que brindarán acompañamiento a todas las familias.

En su mensaje reiteró que la prioridad de su Gobierno es cuidar la vida de las personas.

Esto es lo que se sabe sobre la explosión en Paseos de Taxqueña

A través del comunicado se informó que en 30 inmuebles contiguos hubo daños colaterales y se tuvo afectación en cristalería y cancelería.

En sus redes sociales, Clara Brugada resaltó que los equipos de emergencia del Gobierno de la CDMX atendieron de inmediato la emergencia luego de la explosión por acumulación de gas LP en un edificio de Paseos de Taxqueña.

Cinco personas fueron atendidas oportunamente y dos continúan recibiendo atención médica especializada.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que, alrededor de las 08:55 horas de este viernes, se registró una explosión a causa de una fuga y acumulación de gas LP.

Fotos de la explosión en un edificio de Paseos de Taxqueña, Coyoacán (Especial )

La explosión se registró en el tercer nivel de un edificio de 24 departamentos, con planta baja y cinco niveles, ubicado en la esquina de Paseo de los Cipreses y Paseo de los Naranjos.

Como medida de prevención se acordonó la zona y se procedió a cerrar cilindros y válvulas de tanques de gas estacionario en inmuebles aledaños para verificar que los niveles de presión no tuvieran variación por la vibración provocada.

Al lugar también arribaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para realizar los peritajes correspondientes.