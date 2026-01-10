Tras la explosión en Paseos de Taxqueña en Ciudad de México, un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) rescató a una tortuga en el edificio 7; está a la espera de su dueño.

Derivado de la explosión en Paseos de Taxqueña, Myriam Urzúa ordenó que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos (SGIRPC) establezca un puesto de mando para atender a los vecinos en la colonia.

Policía de la SSC rescata a una tortuga tras explosión en Paseos de Taxqueña

Entre los afectados por la explosión de Paseos de Taxqueña estuvo una tortuga o tortugón, tal como reveló el policía de la SSC adjunto a la Brigada de Vigilancia Animal que hizo entrega de la mascota a su dueña.

Fue el policía Jesús González quien realizó el rescate, posterior a preguntar a los vecinos de Paseo de Taxqueña sobre sus animales de compañía para ingresar al edificio por las mascotas.

Asimismo, la SSC confirmó mediante comunicado que la tortuga fue atendida médicamente además de revelar que se llama Gordo, quien ya se encuentra con su familia.

La tortuga era habitante del edificio 7, tal como destacó el policía de la Brigada Animal en los diversos videos compartidos para dar a conocer la situación de los animales en Paseo de Taxqueña.

Aclaró a su vez que la Brigada de Vigilancia Animal realiza la contención de la fauna que en caso de no tener dueño, los animales serían llevados a sus instalaciones en Canal de Chalco y Periférico.

SSC confirma resguardo de 15 mascotas tras explosión en Paseos de Taxqueña

La Brigada de Vigilancia Animal también dio a conocer que la tortuga no fue la única rescatada en la explosión de Paseos de Taxqueña, ya que también resguardaron 15 mascotas más.

Aunado al rescate y entrega de diversas mascotas de Paseos de Taxqueña, la SSC informó que la Brigada de Vigilancia Animal resguardó y atendió a diferentes animales de compañía afectados por la explosión.

Las autoridades de CDMX explicaron que fueron ayudados a salir de los edificios:

7 gatos

7 perros, cuatro identificados como: Wafle, Mila, Roko y Chucho

Mencionaron que todos fueron entregados a su dueño; sin embargo, en redes resaltan que todavía hay mascotas extraviadas tras la explosión en Paseo de Taxqueña en Coyoacán.