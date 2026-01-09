Una explosión por acumulación de gas se registró en Paseos de Taxqueña, Coyoacán, CDMX, por lo que el alcalde Giovani Gutiérrez da instrucciones para atender la emergencia.

“He girado instrucciones para atender, en primera instancia, a las personas que resultaron lesionadas en los hechos ocurridos, al parecer, por una explosión de gas en Paseo de Los Cipreses y Paseo de Los Naranjos, colonia Paseos de Taxqueña. Trabajamos en coordinación con servicios de emergencia del Gobierno de la CDMX y de la Alcaldía de Coyoacán.” Giovani Gutiérrez, alcalde de Coyoacán

Explosión en Coyoacán deja cuatro heridos y daños en cinco edificios; Giovani Gutiérrez ya atiende el siniestro

Este 9 de enero se registró una explosión en Paseos de Taxqueña, Coyoacán por lo que el alcalde Giovani Gutiérrez ya giró instrucciones:

⚠️ He girado instrucciones para atender, en primera instancia, a las personas que resultaron lesionadas en los hechos ocurridos, al parecer, por una explosión de gas en Paseo de Los Cipreses y Paseo de Los Naranjos, colonia #PaseosDeTaxqueña. Trabajamos en coordinación con… pic.twitter.com/bmvqNFpOmF — Giovani Gutiérrez (@giogutierrezag) January 9, 2026

Según los reportes de Protección Civil de Coyoacán, la explosión por acumulación de gas ha dejado cuatro heridos que ya se están atendiendo, así como daños a las infraestructuras de cinco edificios.

Los testimonios de vecinos de Paseos de Taxqueña, Coyoacán, aseguran que la explosión fue bastante fuerte, y se escuchó a varias cuadras alrededor.

Se sabe también que la explosión ocurrida en Paseos de Taxqueña fue reportada alrededor de las 9:15 de la mañana de este 9 de enero, y la detonación ocurrió dentro de un departamento del edificio 305.