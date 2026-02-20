Video capta explosión de un camión de gas en Chile con saldo mortal

A través de las redes sociales se viralizó un video del momento exacto de la explosión de un camión de gas en Chile con saldo mortal.

Las imágenes muestran los momentos de terror que se vivió el 19 de febrero luego de que una pipa de gas explotó en plena autopista de Chile.

Este es el video que captó la explosión de un camión de gas en Chile con saldo mortal

Una explosión de una pipa de gas en una vía de la comuna de Renca, en Santiago, Chile, ha dejado un saldo de al menos 5 personas muertas y 18 heridos, varios de ellos en estado crítico.

Dramatic video shows a truck transporting liquid gas in Chile's capital Santiago overturned and exploded, 4 people dead, 17 injured, authorities said pic.twitter.com/spIl5bnPGK — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 20, 2026

De acuerdo con los reportes, un camión que transportaba gas LP provocó un accidente de tránsito en la intersección de la Ruta 5 Norte con General Velásquez, que terminó con la explosión de su carga.

Víctor Vielma, general de Carabineros, explicó que el conductor del camión perdió el control, chocó con las barreras de contención y terminó volcando.

La colisión provocó una fuga de combustible que minutos después derivó en una potente explosión cuya onda expansiva alcanzó vehículos que transitaban por la autopista y zonas industriales cercanas.

Además del camión de gas al menos otros siete autos que iban por la carretera resultaron consumidos por las llamas.

Aunque con el paso de las horas se contabilizaron más de 50 automóviles con distintos niveles de daño dentro del perímetro afectado.

La explosión de la pipa de gas dañó viviendas cercanas y generó escenas de pánico entre vecinos luego de que la onda expansiva alcanzó hasta 200 metros.

Autoridades chilenas investigan explosión de un camión de gas con saldo mortal

Las causas de la explosión se mantienen en investigación.

Peritos trabajan en el sitio para determinar si la explosión se originó por una falla mecánica, una fuga o un error en la manipulación del combustible.

Equipos de emergencia acudieron al lugar para atender a los heridos, algunos presentaban quemaduras de consideración.

Personal de bomberos y fuerzas de seguridad acordonaron el área para evitar el acceso de curiosos y reducir riesgos adicionales.

Mientras que se realizaban labores de enfriamiento y ante la posibilidad de nuevas explosiones, las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de habitantes en la zona.

Testigos relataron que el estruendo se escuchó a varias cuadras a la redonda y que inmediatamente se levantó una columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

Las autoridades confirmaron que las víctimas mortales son personas adultas, en su mayoría.

Sin embargo, se informó que las cifras se mantienen sujetas a revisión conforme avanzan las labores de rescate y peritaje .

Aún no está confirmado cuántas de las víctimas iban en el camión y cuáles en los automóviles siniestrados.