Salvador Guerrero Chipres, coordinador general del C5 de la Ciudad de México (CDMX), comparó el sistema de vigilancia de esta demarcación con los que tiene Londres y China.

En entrevista con López-Dóriga, Guerrero Chipres resaltó que la CDMX es la ciudad que posee el mayor número de cámaras en todo el continente americano y casi alcanza a Londres.

¿Quién es Salvador Guerrero Chiprés? (Salvador Guerrero Chiprés vía Facebook)

Salvador Guerrero Chipres destaca sistema C5 de CDMX y lo compara con vigilancia de Londres y China

Salvador Guerrero Chipres reveló este miércoles 21 de enero que la CDMX, bajo el mando de Clara Brugada, posee 113 mil 814 cámaras de video vigilancia en toda la demarcación.

El coordinador general del C5 destacó que CDMX tiene el mayor número de cámaras en una ciudad de América y que pronto alcanzará a Londres, que posee alrededor de 127 mil.

Durante la entrevista, Salvador Guerrero Chipres señaló que Londres es la “ciudad democrática” que más cámaras de video vigilancia tiene, pero que no se compara con China.

De acuerdo con Salvador Guerrero Chipres, China tiene alrededor de 2 millones de cámaras de video con las que vigila cada rincón de su demarcación, pero esto se debe al régimen que se vive en el país.