Durante la mañana del viernes 9 de enero 2026 un edificio ubicado en Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán, explotó por presunta acumulación de gas, dejando daños en 5 edificios más, según los primeros reportes.

Por lo que a través de redes sociales ya se han hecho virales varias fotos y videos que han compartido vecinos con las afectaciones en los edificios ubicados en Paseos de Taxqueña, de la alcaldía de Coyoacán.

Hasta el momento, el reporte de Protección Civil de Coyoacán precisó que se tiene cuatro heridos, mientras que de los cinco edificios con daños diversos, uno de ellos se muestra con daños grandes en su estructura.

#ACTUALIZACIÓN 🚨I Policías de la @SSC_CDMX y ERUM ya apoyan a los habitantes del edificio dañado tras explosión por acumulación de gas en Paseo de los Naranjos y Paseo de los Duraznos, alcaldía Coyoacán (@Alcaldia_Coy).



Según vecinos alrededor del edificio de Paseos de Taxqueña, Coyoacán la explosión fue bastante fuerte, que se pudo escuchar a varias cuadras a la redonda.

Asimismo, en fotos se puede ver como la explosión en edificio de Paseos de Taxqueña, Coyoacán dejó ventanas y estructura destruida, por lo que es visible cristalería en las calles, mientras que se ha desalojado para evitar mayores riesgos.

Fotos de la explosión en un edificio de Paseos de Taxqueña, Coyoacán (Especial )

Equipo de emergencia de Coyoacán sigue atendiendo explosión en edificio de Paseos de Taxqueña

Ante la explosión en edificio ubicado en la calle Cipreses y Naranjos de Paseos de Taxqueña, las autoridades han precisado que los equipos de emergencia de Coyoacán seguirán trabajando.

Por lo que aún elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos se encuentran en el lugar de los hechos, además de que también ya han arribado personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

Por su parte, la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Urzua Venegas, confirmó que la explosión se debió por acumulación de gas.