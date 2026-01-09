Víctima de la explosión en Paseos de Taxqueña permanece hospitalizada; autoridades capitalines siguen removiendo los escombros de la zona.

El viernes 9 de enero se registró una explosión una fuerte explosión en un departamento ubicado en la colonia Paseos Taxqueña en la alcaldía Coyoacán, el cual dejó 4 lesionados.

Un hombre de la tercera edad sigue hospitalizado tras explosión en Paseos Taxqueña

Tras la explosión en Paseos Taxqueña provocó que más de 2 mil habitantes de la zona fueran desalojados y un hombre permanece hospitalizado en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

La víctima es un hombre de 73 años de edad, el cual sigue en terapia intensiva y cuatro personas ya fueron dadas de alta.

Explosión en Paseos de Taxqueña, Coyoacán (@giogutierrezag / X)

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del hombre de 73 años o el daño que le pudo causar la explosión.

Autoridades de la Ciudad de México colocaron centros de apoyo para los habitantes afectados por la explosión.

Dos edificios se vieron afectados por la explosión registrada en calle Naranjos; la torre B presenta daños considerables, ya que ahí está el departamento donde hubo acumulación de gas LP que provocó el siniestro.

Personal de diversas dependencias de la CDMX se encuentran en la zona removiendo escombros de la calle, se espera que los trabajos de limpieza finalicen en la noche.

Fotos de la explosión en un edificio de Paseos de Taxqueña, Coyoacán (Especial )

Gobierno de la CDMX dará apoyos económicos a afectados de la explosión en Paseo Taxqueña

Los centros de apoyo colocados por el gobierno de la CDMX brindan atención médica y alimentos a los vecinos afectados por la explosión.

Trascendió que el gobierno de la CDMX dará apoyos monetarios a los vecinos cuyas viviendas resultaron afectadas, para que puedan pagar una renta u hotel en caso de ser necesario.

Protección Civil se encuentra evaluando los daños en los departamentos tras la explosión de Paseo Taxqueña.

Una vez que se determine el daño en la zona, los vecinos podrán regresar a sus viviendas; hasta el momento, solo una casa presenta daños estructurales.