Familiares y víctimas de la explosión en Iztapalapa aseguran que no han recibido “ni un peso” de la empresa Gas Silza a pesar de que hace una semana la empresa aseguró que sí tenían seguros y que responderían por los daños.

Familiares de los afectados por la tragedia en el Puente de la Concordia, al oriente de la CDMX, han pedido “que paguen” como lo prometieron y esperan que el tema no se deje pasar.

Nitzia Díaz, hermana de Abril Díaz, internada en el Hospital Magdalena de las Salinas, dijo a varios medios de comunicación que nadie se ha acercado a ella a nombre de Gas Silza para iniciar el proceso de pago de los seguros.

“No he recibido yo ni un peso”/“Que se hagan responsables… que de verdad lo cumplan… prometieron las perlas de la virgen… yo no quiero que mi hermana sea otro caso que pasan los días y ya se apagó, porque Abril es un ser humano… voy a pelear por los derechos de mi hermana… que se hagan responsables, que paguen” Nitzia Díaz. Hermana de Abril Díaz, víctima de explosión en Iztapalapa

Gas Silza prometió pagar seguros a las víctimas de la explosión en Iztapalapa y anunció que ajustadores estaba listos

Cabe recordar que que Gas Silza dijo la mañana del 11 de septiembre, un día después de la explosión en Iztapalapa a la altura del Puente de la Concordia, que ya había iniciado el procesara responder por los daños materiales, personales y sociales.

En su comunicado de las 7:30 horas se ese día dijo “informamos que las aseguradoras correspondientes ya han comenzado el proceso para responder por los daños materiales, personales y sociales derivados del incidente, conforme los término legales y contractuales establecidos”.

Previamente Gas Silva aseguró que “nuestra prioridad es, y seguirá siendo, la atención responsable y humana hacia las personas afectadas”.

En otro comunicado el 11 de septiembre, Gas Silza dijo que sus ajustadores ya estaban listos para atender a las víctimas y sus familias de manera pronta.

Para ello, dijeron que pidieron al Gobierno de la CDMX implementar un protocolo para llegar a las personas afectadas.

Los 3 seguros que Gas Silza asegura tener para responder a víctimas de explosión en Iztapalapa

Cabe recordar que inicialmente las autoridades federales aseguraron que Gas Silza no tenía seguros activos pero en la madrugada del 11 de septiembre respondió que sí tiene tres seguros que son:

Póliza de Responsabilidad Civil por uso y manejo de gas LP, vigente desde noviembre de 2024 a noviembre de 2025 de Chubb Seguros Póliza de Responsabilidad Civil por daños a terceros, vigente desde diciembre de 2024 a diciembre de 2025 de Quálitas Póliza de Responsabilidad Civil de Transportistas, vigente de noviembre de 2024 a noviembre de 2025, por la empresa AXXA Seguros

Desde el 11 de septiembre, Gas Silza no ha emitido algún otro comunicado al respecto.