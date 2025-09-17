La explosión en Iztapalapa, CDMX, dejó un saldo de 19 muertos y 32 hospitalizados, de ellos, dos personas siguen aún sin ser identificadas plenamente y de quienes se busca a sus familias, reveló la fiscal de la CDMX, Bertha Alcalde.

Por ello, la funcionaria pidió de manera urgente ayudar a dar con los familiares de las dos personas, una fallecida y otra inconsciente, con la ayuda de medios de comunicación y ciudadania en general.

Bertha alcalde dio características físicas, posibles nombres y otros datos para poder dar con las familias de quieres han resultado ser víctimas del accidente en el Puente de la Concordia:

Hombre de entre 40 y 50 años, de 1.64 metros de estatura, quien probablemente se llama Aarón Gustavo Hernández López (muerto) Mujer de entre 15 y 25 años de edad, quien se encuentra en el Hospital Magdalena de las Salinas en estado crítico, quien probablemente se llama Giovana (en estado crítico)

Explosión en Iztapalapa: buscan a familia de Giovana; tiene cicatriz de cesárea y 4 tatuajes

Bertha Alcalde dijo que quien se probablemente se llama Giovana se encuentra inconsciente en el Hospital Magdalena de las Salinas, en CDMX.

Algunas de las características que podrían ayudar a encontrar a su familia son:

Edad de entre 15 a 25 años

Cicatriz cesárea vertical

4 tatuajes: uno de corazón con rosa negra en espalda baja, pulsera tipo greca en el brazo derecho, tatuaje de pulsera de corazones en el tobillo izquierdo

“Por otro lado, la persona en estado crítico se trata de una mujer de entre 15 y 25 años que se encuentra en el hospital federal de las Salinas en Alcalía Gustavo A. Madero, de la que se tiene la hipótesis de identidad como Giovana con señas particulares de una cicatriz vertical por cesárea y cuatro tatuajes. Un tatuaje con corazón atravesado con una rosa en color negro en la espalda baja, otro con forma de pulsera tipo greca con una escritura manuscrita en el antebrazo derecho y un tatuaje más con una pulsera de corazones ubicado en el tobillo izquierdo”, describió la fiscal capitalina, Bertha Alcalde.

Buscan a familia de Gilberto Aaron Hernández López; murió tras explosión en Iztapalapa

De acuerdo con los servicios de emergencia que lo atendieron inicialmente, el hombre que murió habría reportado que se llama Gilberto Aarón Hernández López o Aarón Gustavo Hernandez López.

En el momento que ingresó no llevaba pertenencias ni se reportaron señas particulares mas que:

Edad de entre 40 y 50 años

1.64 metros de estatura

Complexión media

Cabello castaño corto

Piel morena

Nariz Aguileña

“La persona fallecida se trata de un hombre entre 40 y 50 años de 1.64 metros de estatura, complexión mediana, cabello castaño corto, piel moreno claro con nariz aguileña que ingresó sin prendas ni pertenencias y del que no se cuentan señales particulares con un nombre probable de Gilberto Aarón o Aarón Gustavo Hernández López, de acuerdo a la información que primeramente se proporcionó al primer respondiente”, relató en conferencia de prensa este 17 de septiembre.

Este 17 de septiembre se van a publicar los fotoboletines de las dos personas en redes sociales oficiales y si se tiene información pueden comunicarse al teléfono 5563 45 5080, de la Fiscalía Especializada de Desaparecidos.