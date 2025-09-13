La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (CDMX) actualizó los datos de las víctimas de la explosión de pipa en la alcaldía Iztapalapa del pasado miércoles 10 de septiembre.

Con corte de hoy sábado 13 de septiembre a las 10:00 de la mañana, la dependencia de salud en CDMX reportó 13 personas muertas y 40 hospitalizadas a causa de la explosión de pipa en Iztapalapa.

Hasta la tarde de ayer, la explosión de la pipa en Iztapalapa sumaba 10 muertos, sin embargo, esta cifra subió y es posible que siga aumentando por la gravedad que tienen algunos heridos.

Explosión en Puente de la Concordia provoca cierres viales en el oriente de la CDMX (Tomada de video)

Actualizan cifra de víctimas de la explosión de pipa en Iztapalapa; hay 13 muertos

La Secretaría de Salud en CDMX informó que, hasta las 10:00 de la mañana de hoy, se reporta el fallecimiento de 13 personas, víctimas de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.

A continuación la lista actualizada de las personas fallecidas en la tragedia del pasado 10 de septiembre:

Eduardo Noé García Morales Juan Carlos Sánchez Blas Ana Daniela Barragán Ramírez Juan Antonio Hernández Betancourt Óscar Rubén Nicolás Cortez Cisneros Carlos Iván Contreras Salinas Misael Cano Rodríguez Irving Uriel Carrillo Reyes Jorge Islas Flores José Armando Antillon Cresencio Alicia Matías Teodoro Juan Carlos Bonilla Sánchez José Gabriel Hernández Méndez

Asimismo, las autoridades de salud de CDMX han reportado que 40 heridos siguen hospitalizados y ya se han dado de alta a 30 más; se espera que las cifras se sigan actualizando.

Víctimas de la explosión en Iztapalapa (Captura de pantalla )

Aumenta cifra de muertos tras la explosión de pipa en Iztapalapa; hay 11 muertos y 43 hospitalizados

La Secretaría de Salud de la CDMX informó que, hasta las 5:34 am de hoy, hay 11 muertos y 43 hospitalizados por la explosión de la pipa en Iztapalapa, además de que 29 personas ya han sido dadas de alta.

Asimismo, la dependencia aclaró que la cifra total de víctimas ha disminuido tras una verificación de datos pues había pacientes que estaban duplicados, ya que no estaban correctamente identificados.

Cabe mencionar que hasta el momento las autoridades han descartado que la causa de la explosión de pipa en Iztapalapa del pasado 10 de septiembre se debiera a un bache, las investigaciones continúan.

Víctimas de la explosión de pipa en Iztapalapa (Captura de pantalla )

Explosión de pipa en Iztapalapa: Lista de los 11 muertos por esta tragedia

Autoridades de salud en CDMX han notificado 11 muertos tras la explosión de pipa en la alcaldía Iztapalapa y sus nombres son los siguientes:

Eduardo Noé García Morales Juan Carlos Sánchez Blas Ana Daniela Barragán Ramírez Juan Antonio Hernández Betancourt Óscar Rubén Nicolás Cortez Cisneros Carlos Iván Contreras Salinas Misael Cano Rodríguez Irving Uriel Carrillo Reyes Jorge Islas Flores José Armando Antillon Cresencio Alicia Matías Teodoro

Familiares de las víctimas de la explosión de la pipa en Iztapalapa piden que se esclarezca el caso, además del apoyo de las autoridades.