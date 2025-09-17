Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), prometió a las víctimas y familias afectadas por la explosión en Iztapalapa que habrá justicia.

En conferencia de prensa, Clara Brugada señaló que se ha avanzado en la entrega de un apoyo inicial para las personas que resultaron lesionadas por las llamas provocadas por la volcadura de una pipa de la empresa Gas Silza en La Concordia.

Asimismo, actualizó la cifra de afectados que hasta las 13:00 horas es:

Muertos: 20 personas

Hospitalizados: 30 personas

Altas: 33 personas

Clara Brugada aseguró que, desde el gobierno de la CDMX se está trabajando para garantizar que haya justicia para las víctimas de la explosión en Iztapalapa.

“Reiteramos el compromiso del gobierno de la ciudad con los familiares y las personas afectadas de que vamos y estamos trabajando para garantizar que haya justicia” Clara Brugada

Asimismo, resaltó que desde el área jurídica de la capital se está haciendo todo lo que está de su parte para que se cumpla con la reparación del daño por quien resulte responsable.

Por otra parte, Claudia Brugada destacó el avance en la entrega de apoyos emergentes a las familias y heridos por la explosión en Iztapalapa del pasado 10 de septiembre.

De acuerdo con la jefa de gobierno, se han entregado apoyos emergentes desde el inicio de la tragedia, como:

comida

pernocta

salud mental

asesoría jurídica

Asimismo, resaltó que se continúa avanzando con la entrega de dichos apoyos para las personas afectadas y las familias de las víctimas que murieron por la explosión en Iztapalapa.

En el mismo sentido, aclaró que se están dispersando entre las personas heridas que se mantienen en hospitalización y las familias de las víctimas que han muerto.

Sin embargo, todavía se trabaja en la localización de quienes han sido dados de alta para poder entregarles dicho apoyo.