A una semana de ocurrida la explosión en Iztapalapa de una pipa que transportaba 49 mil 500 litros de gas LP, el gobierno capitalino informó que se integrará un Comité de Solidaridad.

Gobierno de CDMX creará Comité de Solidaridad para apoyar a víctimas de explosión en Iztapalapa

En seguimiento a los trabajos por la explosión en Iztapalapa de una pipa de Gas Silza, ocurrida el pasado 10 de septiembre, el gobierno CDMX anunció la creación de un Comité de Solidaridad.

La jefa de gobierno, Clara Brugada, dijo en conferencia de prensa el 17 de septiembre que el comité tendrá el objetivo de gestionar todo el apoyo a las víctimas de la explosión que ha dejado 20 muertos.

Al abundar en los detalles, la mandataria capitalina indicó que el organismo se encargará de recibir y administrar las donaciones económicas que se den a favor de las víctimas y sus familiares.

Asimismo, destacó que la conformación del Comité de Solidaridad se realiza en atención a las peticiones que han recibido sobre la creación de un mecanismo para “generar apoyos”.

En ese sentido, Clara Brugada indicó que será por medio de la comisión que se recibirán y se ejecutará el proceso de repartición de las donaciones económicas que se emitan a favor de las familias.

Así se integrará el Comité de Solidaridad para apoyo a víctimas de explosión en Iztapalapa

Luego de anunciar la creación de un Comité de Solidaridad para apoyo a víctimas de la explosión en Iztapalapa, la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, explicó cómo funcionará.

Sobre el tema, detalló que el comité se va a integrar por representantes de sectores de la sociedad, organizaciones, instituciones e instancias como las siguientes:

Organización de Naciones Unidas (ONU)

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Cruz Roja

Sociedad civil

Empresarios

Además, dijo que mientras se deciden los perfiles que integrarán el Comité de Solidaridad, se definirá una cuenta bancaria a la que se realizarán las donaciones económicas.

Cabe destacar que de momento y a una semana de ocurrida la explosión en Iztapalapa, se han entregado 53 apoyos emergentes a las víctimas y familiares de los hechos.