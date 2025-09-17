Un video de Eva María Beristain de 38 años de edad, viralizó cómo Armando, una persona en situación de calle, se salvó de morir en explosión de pipa en Iztapalapa gracias a su husky, pero ¿qué pasó con él?
Luego de que la historia de Armando quien vivía en Iztapalapa entre los límites de CDMX y Estado de México, cautivó a la ciudadanía, Eva María Beristain compartió buenas noticias para él.
¿Qué pasó con dueño de husky en la explosión de pipa en Iztapalapa? Ya recibe ayuda
La youtuber Eva María Beristain expuso la situación que vivió Armando con la explosión de la pipa en Iztapalapa, compartiendo que su husky lo salvó de morir como sus compañeros en situación de calle que vivía debajo del puente de La Concordia.
Ante la experiencia y el cuestionamiento de Armando que el sobrevivir haya sido “suerte o destino”, la youtuber lo buscaba para brindarle ayuda, pero ya no se encontraba en el puente de La Concordia donde lo entrevistó.
Sin embargo, la última actualización dada Eva María Beristain, Armando ya fue “localizado” además de que se le brindó ayuda con “un techo en el que va a poder pasar la noche”.
Por otra parte, explicó que está en la tarea de buscar ayuda psicológica para Armando, así como “un trabajo” para que se valga por sí mismo.
Según lo contado por la youtuber, cuando Armando fue localizado, el perro husky que lo salvó de morir en la explosión de la pipa de Gas Silza en Iztapalapa, “no estaba en muy buen estado”, pero no ahondó más en el tema, salvo que ya había sido atendido.