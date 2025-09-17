El último informe de víctimas por explosión en Iztapalapa reporta a 19 muertos, entre ellos Fernando Soto Mungía, el chofer de la pipa que volcó entre los límites de CDMX y Estado de México.

Después de haber sido reportado con 90% de quemaduras en la “superficie corporal”, Fernando Soto Munguía, el chofer de la pipa de Gas Silza murió.

Muere el chofer de la pipa Silza que causó explosión en Iztapalapa; ya son 19 muertos

El 16 de septiembre en el último reporte dado sobre víctimas por la explosión en Iztapalapa, informó que el chofer de la pipa, Fernando Soto Munguía murió.

Tras haberse informado que Fernando Soto Munguía tenía 90% de quemaduras en la “superficie corporal”, el chofer de Gas Silza murió a los 34 años de edad en el Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez” del IMSS.

🔺Informamos sobre el accidente en #Iztapalapa, confirmando 32 personas hospitalizadas, 2 altas y 2 lamentables fallecimientos. pic.twitter.com/UpYKFdytSy — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 17, 2025

A pesar de los señalamientos que existieron sobre el chofer de la pipa acusando que manejar a exceso de velocidad causó la explosión en Iztapalapa, ciudadanos apuntan que baches provocaron el accidente.

Según un testimonio dado a Eva María Beristain, el propio chofer “hizo lo que pudo” tras ver la pipa volcarse luego perder el control de la unidad, pues aseguran que advirtió “va a explotar” alertando a escapar de la zona.

“Las cámaras no mienten, él no se veía a exceso de velocidad. Todavía salió y empezó a gritar [después del choque] esto va a explotar; hizo lo que pudo, ya no se pudo hacer mucho (...) No se vale que él cargue con todo cuando sabemos que hay muchos baches”. Testimonio.

La Concordia en Iztapalpa, CDMX. (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Luego del descenso del chofer de la pipa junto con una muerte más en total son 19 los fallecimientos por la explosión en Iztapalapa.

Por otra parte, se registran 32 personas hospitalizadas y dos más que fueron dadas de alta tras la explosión en Iztapalapa.

Hasta el momento, Gas Silza, la empresa para la que Fernando Soto Munguía trabajaba no se ha pronunciado sobre la muerte del chofer de su pipa que causó la explosión en Iztapalapa.