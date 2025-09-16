Un husky salvó a su dueño de morir en la explosión de pipa en puente de La Concordia de Iztapalapa.

Después de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre, han salido más testimonios a la luz sobre la tragedia.

Así fue como un husky salvó a su dueño de morir en la explosión de pipa en puente de La Concordia

A través de redes sociales, la creadora de contenido Eva María Beristain- de 38 años de edad- compartió una historia sobre la explosión de la pipa en Iztapalapa.

Se trata de lo que vivió Armando, un hombre en situación de calle que se salvó morir gracias a su perro de raza husky.

Armando contó que tres de cinco las personas con las que vivía en una casa con cobijas quedaron calcinadas y murieron tras el incidente en puente de La Concordia.

Mientras que otras dos están en situación grave y que no ha podido irlos a ver al hospital porque no es su familiar directo.

El dueño del husky aseguró que corrió con “suerte”, ya que su perro se había escapado.

Por lo que fue a buscarlo. Dicha situación hizo que Armando se salvara de la explosión que hasta el momento dejó 14 personas muertas.

“Fui preguntando, preguntando y no lo encontraba. Hasta que lo encontré en un puesto de tacos que está bajando el puente...cuando nada más escuché la explosión. Cuando me quise acercar para acá estaban todos muy quemados.” Dueño de husky que se salvó de explosión de pipa en puente de La Concordia

Entre lágrimas, Armando contó la dura situación que vive y y también expresó que no sabía si era “suerte o el destino”, la razón por la que se salvó.

Durante la entrevista, Eva María Beristain ofreció un apoyo al dueño del husky que aseguró que compraría croquetas para su perro.

Husky salvó a su dueño de morir en la explosión de pipa en puente de La Concordia (@misstercermundo / Instagram)

Buscan a dueño de husky que se salvó de morir en la explosión de pipa en puente de La Concordia

Tras contar la historia de Armando, el dueño de husky que se salvó de morir en la explosión de pipa en puente de La Concordia, Eva María Beristain pidió ayuda para contactarlo de nuevo.

De acuerdo con la creadora de contenido, acudieron a buscarlo después de entrevistarlo y no pudieron contactarlo.

Armando no dejó algún numero de teléfono para contactarlo. Sólo se sabe que suele estar en la zona de La Concordia y Santa Martha, reveló Eva María Beristain.

Por tal motivo hizo un llamado a sus seguidores para que si sabían algo de él pudieran decirle y así ofrecerle más ayuda a Armando.