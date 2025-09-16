La madrugada de este 16 de septiembre llegó a Galveston, Texas, la menor Jazlyn Azulet para ser atendida luego de la explosión en Iztapalapa, CDMX.

Tras darse a conocer la situación de la menor protegida por su abuela Alicia Matías Teodoro, hoy fallecida, la niña Jazlyn llegó a Texas apoyada por la Fundación Michou y Mau.

La menor de dos años fue trasladada al Hospital Shiners dónde va a iniciar con tratamientos que le van a ayudar a mejorar su calidad de vida tras el accidnete provocado por una pipa de la empresa Gas Silza.

Jazlyn ya se encuentra en el Shriners Children's Texas (@ShrinersTexas) por lo que la niña ya está siendo atendida por los especialistas.



Estaremos pendientes de su evolución para actualizarlos. pic.twitter.com/z79bqIvaEJ — Michou y Mau (@michouymau) September 16, 2025

Explosión en Iztapalapa: Jazlyn y su mamá tienen visa humanitaria

La mamá de Jazlyn Azulet ha sido acompañada por la Fundación Michou y Mau, quien va a garantizar los gastos de su estancia de Cinthya Carrillo Matías, su madre, y los gastos médicos de la menor.

Ante esta situación, tienen una visa humanitaria que les permiten estar en Estados Unidos para la atención médica.

En redes sociales circularon videos en los que la menor es atendida al pie del avión para trasladarla en una camilla al Hospital Shiners.

En la atención hubo una serie de personal médico que la apoyo con oxígeno y la trasladó en una ambulancia hasta el mencionado hospital.

Jazlyn sigue es atendida en Texas, su “abuela heroína” murió

Cabe recordar que la menor sigue siendo atendida luego de que su abuela, Alicia Matías Teodoro, falleció por complicaciones generadas por la explosión en Iztapalapa.

A pesar de que las personas en México la consideraron la “abuela heroína” su familia señaló que preferiría que hubiese sucedido así por todo lo que tuvo que sufrir para proteger a su nieta.

En la zona del Puente de la Concordia han iniciado hacer murales por la tragedia que hasta ahora suma 17 muertos y 35 hospitalizados.