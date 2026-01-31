Sarampión causa la muerte de un niño en Tlaxcala

La Secretaría de Salud de Tlaxcala reporta la muerte de un niño tras complicaciones por el sarampión.

A través de una ficha informativa, las autoridades de salud del estado de Tlaxcala reportaron la muerte de un niño proveniente de Puebla de un año y un mes de edad debido a complicaciones asociadas al sarampión.

Muerte del niño por sarampión en Tlaxcala la cual se registró el viernes 30 de enero a las 10:31 horas, tras varios días de presentar complicaciones.

Se detalló que la salud del niño se comenzó a complicar, desde el pasado 25 de enero , cuando presentó fiebre de 38 grados, ya para el 27 de enero el menor tuvo exantema maculopapular, tos, conjuntivitis y adenomegalias retro auriculares.

Para el día 28 de enero ante la dificultad respiratoria que el niño presentaba fue ingresado al Hospital General de San Pablo del Monte, donde se solicitó su traslado al Hospital Infantil de Tlaxcala donde las complicaciones del menor activaron el protocolo de caso sospechoso de sarampión, sin embargo, ante los esfuerzo el menor murió.

La muerte del niño en Tlaxcala por sarampión ya fue notificada a la Dirección General de Epidemiología, y Centro Nacional para la Salud y la Adolescencia.

Tras muerte de niño por sarampión en Tlaxcala, autoridades piden vacunarse

Ante el registro de la muerte de un niño por sarampión en Tlaxcala, las autoridades de salud volvieron a pedir a la población a vacunarse.

Por lo que exhortan a padres de familia o tutores lleven a vacunar a sus hijos, como parte de las acciones para proteger su salud; además a la población piden revisar sus cartillas de vacunación para que, en caso de que les falten dosis por aplicar, acudan a los centro de salud.