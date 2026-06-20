Las rachas de viento y fuertes lluvias en Nuevo León provocaron la muerte de una mujer por caída de un anuncio en San Nicolás de los Garza.

De acuerdo con lo dado a conocer, la caída del anuncio tuvo lugar en la colonia Anáhuac y corresponde a un negocio circundante, sobre Avenida Universidad y Ramón López Velarde.

Las tormentas en Nuevo León también afectaron otros municipios con inundaciones, el colapso de una tienda de conveniencia así como apagones en múltiples secciones.

Lluvias en Nuevo León: muere mujer por caída de anuncio en San Nicolás de los Garza

Medios y redes sociales reportaron la muerte de una mujer por la caída de un anuncio en la colonia Anáhuac de San Nicolas de los Garza, debido a las fuertes ráfagas de viento.

De acuerdo con los reportes, fue consecuencia de las fuertes lluvias que el anuncio de una farmacia cayó sobre la mujer, quien todavía no ha sido identificada.

Servicios de emergencia acudieron a la zona y acordonaron el lugar; sin embargo, los paramédicos confirmaron que la mujer ya no tenía signos vitales.

Hasta el momento, las autoridades de Nuevo León no han mencionado el incidente, así como tampoco el ayuntamiento de San Nicolas de los Garza.

Muere mujer en San Nicolás de los Garza por fuertes lluvias (Redes sociales)

Lluvias en Nuevo León dejan afectaciones en cinco municipios

San Nicolás de los Garza es uno de los municipios de Nuevo León en donde se reportaron fuertes lluvias, que dejaron inundaciones y alertas de parte de las autoridades:

Apodaca

Cadereyta

San Pedro Garza García

Juárez

Monterrey

Escobedo

Hay crecida de arroyos y cierres viales como reportó Protección Civil de Nuevo León, por lo que alerta a la población a resguardarse de las tormentas.

Varias zonas también reportaron apagones por caída de postes y árboles, aunque la Comisión Federal de Electricidad ya restableció el servicio.

En San Nicolas de los Garza las fuertes lluvias provocaron también el desprendimiento del techo de una tienda de conveniencia y se reporta que el arroyo Topo Chico está por desbordarse.