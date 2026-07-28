Dos hombres se hicieron pasar por clientes para asaltar una tienda de Gucci, ubicada en la avenida Presidente Masaryk, esquina con Calderón de la Barca, en la colonia Polanco de la Ciudad de México (CDMX).

Los presuntos responsables ingresaron a la tienda Gucci simulando interés por diversos artículos. Una vez dentro, amenazaron a los empleados con un arma de fuego, tomaron mercancía y salieron del lugar.

Hombres armados asaltan tienda Gucci en Masaryk tras fingir ser clientes

La Secretaría de Seguridad de la CDMX detalló que policías acudieron a la tienda Gucci en Masaryk para atender un reporte de robo, acto en el que se vieron involucrados dos hombres armados.

Asaltan tienda Gucci en Masaryk; hombres armados fingieron ser clientes (Captura de pantalla)

Los sujetos se hicieron pasar por clientes y, cuando llegaron al mostrador para ser atendidos, amenazaron a los trabajadores con armas, tomaron diversos artículos y escaparon del sitio.

Información preliminar señala que los dos asaltantes escaparon a bordo de una motocicleta sin placas de circulación, la cual era conducida por un tercer sujeto que los esperaba en las inmediaciones de la tienda.

Con apoyo de las cámaras de videovigilancia y otros trabajos de inteligencia, las autoridades ya realizan el seguimiento de los probables responsables para identificar su ruta de escape y lograr su localización.

Hasta el momento, no se ha informado el monto de la mercancía Gucci sustraída ni el número exacto de artículos robados. Se confirmó que durante el asalto no se reportaron personas lesionadas.