La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil (SGIRPC) actualizó su alerta de lluvias a naranja debido a la persitencia e intensidad de las precipitaciones resgistradas en alcaldías de la Ciudad de México (CDMX).

Casi toda la CDMX se mantiene en alerta por las fuertes lluvias y granizo, pero la alerta naranja se ha emitido para cuatro alcaldías:

Cuauhtémoc Iztacalco Iztapalapa Venustiano Carranza

Tal como dio a conocer la SGIRPC, se esperan lluvias fuertes de entre 30 y 49 mm, tormentas eléctricas y alta probabilidad de granizo para la tarde de hoy lunes 15 de junio.

CDMX activa alerta naranja por lluvias y granizo (SGIRPC_CDMX)

CDMX actualiza alerta naranja y amarilla por lluvias hoy

La SGIRPC emitió alerta naranja para cuatro alcaldías de la CDMX debido a la intensidad de las lluvias registrada durante esta tarde. Asimismo, actualizó la alerta amarilla previemente emitida.

De acuerdo con la información, las alcaldías que se mantienen en alerta amarilla son:

Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Gustavo A. Madero Miguel Hidalgo Tláhuac Tlalpan Xochimilco

CDMX activa alerta amarilla por lluvias y granizo

CDMX activa alerta amarilla por lluvias: esperan granizo y tormentas eléctricas hoy

Entre las 16:00 y 20:00 horas de hoy lunes 15 de junio, se espera lluvia entre los 15 y 29 mm, así como posible caída de granizo y tormentas eléctricas, por lo que se activó la alerta amarilla en CDMX.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias de hoy lunes 15 de junio en CDMX se deben a la interacción de la inestabilidad atmosférica junto la circulación ciclónica.

Asimismo, las lluvias estarían acompañadas por cielo nublado y rachas de viento desde los 10 hasta los 40 km/h, para la tarde de hoy lunes 15 de junio.

Alerta amarilla por lluvias fuertes en once alcaldías para hoy lunes 15 de junio (SGIRPC)

Derivado de esto, la SGIRPC alerta por posible caída de ramas ante las rachas de viento, así como posibilidad de encharcamientos o inundaciones.

En consecuente, SGIRPC llama a no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua o inundaciones, además de no resguardarse bajo un árbol por posible caída de relámpagos.

Lluvia en CDMX: se espera caída de granizo en estas alcaldías

Además de activar la alerta amarilla, SGIRPC también señala a las alcaldías en las que ya estaría lloviendo y tres de ellas, con probabilidad de caída de granizo:

Azcapotzalco

Coyoacán

Miguel Hidalgo

Lluvias moderadas:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Magdalena Contreras

Chubascos:

Cuajimalpa

Tlalpan

Derivado de esto, la SGIRPC llama a la población a resguardarse y a conductores extremar precauciones, como reducir la velocidad y no cruzar por lugares inundados.