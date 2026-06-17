Claudia Sheinbaum criticó la movilización de la CNTE hacia el Estadio Banorte durante el partido que se llevará a cabo este 17 de junio por el Mundial 2026, al afirmar que las vías de diálogo institucional siguen abiertas para resolver el conflicto magisterial.

“¿Qué caso tiene que marchen hoy al estadio? ¿Para qué? Me pregunto, ¿para qué? Y muchos de los más radicales de los más radicales de este grupo, son los que no tienen representación." Claudia Sheinbaum

La presidenta cuestionó durante su conferencia matutina el sentido de la protesta del CNTE en un momento clave para el país, mientras miles de maestros mantienen un plantón en el Centro Histórico y exigen atención urgente a sus demandas.

CNTE mantiene presión pese a mesas de diálogo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha radicalizado sus acciones con bloqueos, marchas y plantones en CDMX, en donde sus principales exigencias incluyen:

Un aumento salarial del 100%

La derogación de la Ley del ISSSTE 2007

La abrogación de la reforma educativa

La basificación de plazas

Los maestros de la CNTE anunciaron que no descartan extender las movilizaciones durante los partidos del Mundial 2026 en el Estadio Banorte para visibilizar sus reclamos, a pesar de las mesas de diálogo con el gobierno federal.

“Los que proponen las medidas más radicales son justamente los que no ganaron la representación de sus maestros, que fueron dirigentes en alguna ocasión pero ya no. Por eso digo que se juntan los extremos: la derecha llama a la violencia porque lo vimos aquí, la ultraderecha llama a la violencia y supuestamente el radicalismo de izquierda también.” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum ha insistido en que el Ejecutivo mantiene el diálogo abierto y evita cualquier tipo de represión policial, garantizando que el Mundial 2026 se realice sin contratiempos. “Las vías institucionales siguen abiertas”, reiteró la mandataria.

La CNTE, por su parte, afirma que insistirá en las promesas de campaña de Claudia Sheinbaum si no obtiene respuestas concretas. La tensión entre el magisterio disidente y el gobierno federal mantiene en alerta a la CDMX en vísperas de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.