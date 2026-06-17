La Ciudad de México tendrá diversas movilizaciones este miércoles 17 de junio de 2026, pues de acuerdo con la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), se tienen previstas cuatro marchas y cinco concentraciones en distintas alcaldías, algunas relacionadas con el partido entre Colombia y Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México y otras relacionadas con la CNTE.

Las movilizaciones se desarrollarán principalmente en:

Coyoacán

Cuauhtémoc

Tlalpan

Milpa Alta

Miguel Hidalgo

Ante esto, las que autoridades capitalinas recomiendan tomar previsiones ante posibles afectaciones viales.

Agenda de marchas en CDMX para este 17 de junio (Secretaría de Seguridad Ciudadana )

Marchas y concentraciones en CDMX hoy 17 de junio; listado completo

Te dejamos la agenda de marchas en CDMX para este 17 de junio: estas son las movilizaciones y concentraciones previstas para hoy:

Marchas

Grupo de Animación “Fuerza Cafetera”

Alcaldías: Xochimilco y Coyoacán



Hora: 11:00 horas



Salida: Embarcadero Fernando Celada



Destino: Estadio Ciudad de México



Motivo: Apoyo a la Selección de Colombia durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Grupo de Animación “La Fiebre Amarilla Oficial”

Alcaldía: Coyoacán



Hora: 13:00 horas



Salida: Parque Libertad 2 de Octubre



Destino: Estadio Ciudad de México



Motivo: Apoyo a la Selección de Colombia.

Colectivo “La Comuna 4:20”

Alcaldía: Coyoacán



Hora: 15:00 horas



Salida: estación Taxqueña de la Línea 2 del Metro



Destino: Estadio Ciudad de México



Motivo: Exigir libertad, cultura y respeto a los derechos de las personas consumidoras de cannabis.

Colectivo “Movimiento Sin Techo”

Alcaldía: Cuauhtémoc



Hora: 17:00 horas



Salida: Monumento a la Revolución



Destino: Hemiciclo a Juárez



Motivo: Exigir vivienda digna y manifestarse contra la gentrificación.

Aficionados de la Selección de Colombia se reunieron en el Ángel de la Independencia (CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM / Camila Ayala Benabib)

Concentraciones

Colectiva “Mujeres de Maíz Milpa Alta Chicomecóatl”

Alcaldía: Milpa Alta



Hora: 09:00 horas



Lugar: Explanada de la Alcaldía Milpa Alta



Motivo: Realizar el evento “Mercadita Feminista” y promover espacios para mujeres productoras.

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

Alcaldía: Tlalpan



Hora: 10:00 horas



Lugar: Calzada Acoxpa y avenida Acoxpa, colonia Vergel del Sur



Motivo: Demandar la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y mejoras laborales.

Comunidad Politécnica

Alcaldía: Miguel Hidalgo



Hora: 10:00 horas



Lugar: instalaciones de Canal Once, en Santo Tomás



Motivo: Exigir atención a diversas demandas del Instituto Politécnico Nacional.

Comisión de Trabajadores Jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas

Alcaldía: Cuauhtémoc



Hora: 12:00 horas



Lugar: Auditorio Ernesto Velasco Torres



Motivo: Defender los derechos y la dignidad de los jubilados.

Comité de Apoyo al Refugio Franciscano

Alcaldía: Cuauhtémoc



Hora: 17:00 horas



Lugar: Ángel de la Independencia



Motivo: Exigir la devolución inmediata de animales desalojados del Refugio Franciscano y realizar actividades informativas.