La Ciudad de México tendrá diversas movilizaciones este miércoles 17 de junio de 2026, pues de acuerdo con la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), se tienen previstas cuatro marchas y cinco concentraciones en distintas alcaldías, algunas relacionadas con el partido entre Colombia y Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México y otras relacionadas con la CNTE.
Las movilizaciones se desarrollarán principalmente en:
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Tlalpan
- Milpa Alta
- Miguel Hidalgo
Ante esto, las que autoridades capitalinas recomiendan tomar previsiones ante posibles afectaciones viales.
Marchas y concentraciones en CDMX hoy 17 de junio; listado completo
Te dejamos la agenda de marchas en CDMX para este 17 de junio: estas son las movilizaciones y concentraciones previstas para hoy:
Marchas
- Grupo de Animación “Fuerza Cafetera”
- Alcaldías: Xochimilco y Coyoacán
- Hora: 11:00 horas
- Salida: Embarcadero Fernando Celada
- Destino: Estadio Ciudad de México
- Motivo: Apoyo a la Selección de Colombia durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.
- Grupo de Animación “La Fiebre Amarilla Oficial”
- Alcaldía: Coyoacán
- Hora: 13:00 horas
- Salida: Parque Libertad 2 de Octubre
- Destino: Estadio Ciudad de México
- Motivo: Apoyo a la Selección de Colombia.
- Colectivo “La Comuna 4:20”
- Alcaldía: Coyoacán
- Hora: 15:00 horas
- Salida: estación Taxqueña de la Línea 2 del Metro
- Destino: Estadio Ciudad de México
- Motivo: Exigir libertad, cultura y respeto a los derechos de las personas consumidoras de cannabis.
- Colectivo “Movimiento Sin Techo”
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 17:00 horas
- Salida: Monumento a la Revolución
- Destino: Hemiciclo a Juárez
- Motivo: Exigir vivienda digna y manifestarse contra la gentrificación.
Concentraciones
- Colectiva “Mujeres de Maíz Milpa Alta Chicomecóatl”
- Alcaldía: Milpa Alta
- Hora: 09:00 horas
- Lugar: Explanada de la Alcaldía Milpa Alta
- Motivo: Realizar el evento “Mercadita Feminista” y promover espacios para mujeres productoras.
- Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
- Alcaldía: Tlalpan
- Hora: 10:00 horas
- Lugar: Calzada Acoxpa y avenida Acoxpa, colonia Vergel del Sur
- Motivo: Demandar la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y mejoras laborales.
- Comunidad Politécnica
- Alcaldía: Miguel Hidalgo
- Hora: 10:00 horas
- Lugar: instalaciones de Canal Once, en Santo Tomás
- Motivo: Exigir atención a diversas demandas del Instituto Politécnico Nacional.
- Comisión de Trabajadores Jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 12:00 horas
- Lugar: Auditorio Ernesto Velasco Torres
- Motivo: Defender los derechos y la dignidad de los jubilados.
- Comité de Apoyo al Refugio Franciscano
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 17:00 horas
- Lugar: Ángel de la Independencia
- Motivo: Exigir la devolución inmediata de animales desalojados del Refugio Franciscano y realizar actividades informativas.