La Ciudad de México tendrá diversas movilizaciones este miércoles 17 de junio de 2026, pues de acuerdo con la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), se tienen previstas cuatro marchas y cinco concentraciones en distintas alcaldías, algunas relacionadas con el partido entre Colombia y Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México y otras relacionadas con la CNTE.

Las movilizaciones se desarrollarán principalmente en:

  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Tlalpan
  • Milpa Alta
  • Miguel Hidalgo

Ante esto, las que autoridades capitalinas recomiendan tomar previsiones ante posibles afectaciones viales.

Agenda de marchas en CDMX para este 17 de junio
Agenda de marchas en CDMX para este 17 de junio (Secretaría de Seguridad Ciudadana )

Marchas y concentraciones en CDMX hoy 17 de junio; listado completo

Te dejamos la agenda de marchas en CDMX para este 17 de junio: estas son las movilizaciones y concentraciones previstas para hoy:

Marchas

  • Grupo de Animación “Fuerza Cafetera”
    • Alcaldías: Xochimilco y Coyoacán
    • Hora: 11:00 horas
    • Salida: Embarcadero Fernando Celada
    • Destino: Estadio Ciudad de México
    • Motivo: Apoyo a la Selección de Colombia durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.
  • Grupo de Animación “La Fiebre Amarilla Oficial”
    • Alcaldía: Coyoacán
    • Hora: 13:00 horas
    • Salida: Parque Libertad 2 de Octubre
    • Destino: Estadio Ciudad de México
    • Motivo: Apoyo a la Selección de Colombia.
  • Colectivo “La Comuna 4:20”
    • Alcaldía: Coyoacán
    • Hora: 15:00 horas
    • Salida: estación Taxqueña de la Línea 2 del Metro
    • Destino: Estadio Ciudad de México
    • Motivo: Exigir libertad, cultura y respeto a los derechos de las personas consumidoras de cannabis.
  • Colectivo “Movimiento Sin Techo”
    • Alcaldía: Cuauhtémoc
    • Hora: 17:00 horas
    • Salida: Monumento a la Revolución
    • Destino: Hemiciclo a Juárez
    • Motivo: Exigir vivienda digna y manifestarse contra la gentrificación.
Aficionados de la Selección de Colombia se reunieron en el Ángel de la Independencia
Aficionados de la Selección de Colombia se reunieron en el Ángel de la Independencia (CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM / Camila Ayala Benabib)

Concentraciones

  • Colectiva “Mujeres de Maíz Milpa Alta Chicomecóatl”
    • Alcaldía: Milpa Alta
    • Hora: 09:00 horas
    • Lugar: Explanada de la Alcaldía Milpa Alta
    • Motivo: Realizar el evento “Mercadita Feminista” y promover espacios para mujeres productoras.
  • Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
    • Alcaldía: Tlalpan
    • Hora: 10:00 horas
    • Lugar: Calzada Acoxpa y avenida Acoxpa, colonia Vergel del Sur
    • Motivo: Demandar la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y mejoras laborales.
  • Comunidad Politécnica
    • Alcaldía: Miguel Hidalgo
    • Hora: 10:00 horas
    • Lugar: instalaciones de Canal Once, en Santo Tomás
    • Motivo: Exigir atención a diversas demandas del Instituto Politécnico Nacional.
  • Comisión de Trabajadores Jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas
    • Alcaldía: Cuauhtémoc
    • Hora: 12:00 horas
    • Lugar: Auditorio Ernesto Velasco Torres
    • Motivo: Defender los derechos y la dignidad de los jubilados.
  • Comité de Apoyo al Refugio Franciscano
    • Alcaldía: Cuauhtémoc
    • Hora: 17:00 horas
    • Lugar: Ángel de la Independencia
    • Motivo: Exigir la devolución inmediata de animales desalojados del Refugio Franciscano y realizar actividades informativas.
Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), realizaron un bloqueo sobre Paseo de la Reforma
Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), realizaron un bloqueo sobre Paseo de la Reforma (ROGELIO MORALES  /CUARTOSCURO.COM / Rogelio Morales Ponce)