La Coordinadora Nacional de Trabajadores para la Educación (CNTE) retiró su bloqueo en Paseo de la Reforma e Insurgentes.

Alrededor de las 14:50 horas, los integrantes de la CNTE trasladaron su protesta al plantón en el Centro Histórico.

Esto como parte de las actividades del día 16 de protesta para derogar la Ley del ISSSTE de 2007 y sobre la que, acusan, no ven voluntad de las autoridades en las negociaciones.

El magisterio advierte la posibilidad de trasladar su plantón del Centro Histórico a Paseo de la Reforma si no se acepta su pliego petitorio.

CNTE retira bloqueo en Paseo de la Reforma e Insurgentes y regresan a plantón en el Centro

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México (CDMX) anunció la liberación de Paseo de la Reforma e Insurgentes tras retiro de la CNTE.

Su mensaje fue publicado alrededor a las 15:05 horas de hoy martes 16 de junio para avisar que se normalizó la circulación, minutos después de que la CNTE regresara a su plantón.

Derivado de la marcha del contingente de la CNTE hacia el Centro Histórico, se notificó posible afectación vial en Avenida Juárez y Eje Central con rumbo a Avenida 5 de Mayo.

CNTE se retira de Paseo de la Reforma tras horas de bloqueo (OVIAL)

Aunado a la liberación de Paseo de la Reforma e Insurgentes también se abrió el paso en:

Circuito Interior

Avenida Hidalgo

Eje 1 Norte

Glorieta de los Insurgentes

Glorieta del Ángel de la Independencia

Asimismo, la Línea 1 y 7 del Metrobús de CDMX retomaron su servicio con normalidad, como confirmaron en sus redes sociales, tras cuatro horas de afectaciones.

CNTE se retira de Paseo de la Reforma tras horas de bloqueo (Captura de pantalla)

CNTE analiza trasladar su plantón del Centro Histórico a Paseo de la Reforma

En su bloqueo en Paseo de la Reforma, además de la ya acostumbrada “cascarita”, los integrantes de la CNTE advirtieron en conferencia de prensa el traslado de su plantón.

De acuerdo con lo dicho por integrantes de la CNTE, se está analizando el traslado de su plantón a Paseo de la Reforma, ya que acusan estar siendo minimizados.

La CNTE reiteró que quiere continuar con las negociaciones, aunque no han tenido claridad con sus demandas, como la desaparición de la USICAMM.