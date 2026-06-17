La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó el retiro de tubos, mazos y cohetones durante la protestas de la CNTE en Ciudad de México (CDMX); operativo se mantiene en Calzada de Tlalpan.

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores para la Educación (CNTE) marchan con rumbo al Estadio Banorte la tarde de este miércoles 17 de junio, por distintas vialidades del sur de CDMX.

La intención de la CNTE es manifestarse en el Estadio Banorte antes y durante el partido del Mundial 2026 que se llevará a cabo en el sitio, entre Colombia vs Uzbekistán, para dar visibilidad a sus demandas.

Sin embargo, se ha implementado un dispositivo de seguridad que incluye bloques de concreto en las avenidas que dan al Estadio Banorte, como Calzada de Tlalpan, avenida Acoxpan y División del Norte.

Operativo en CDMX retira tubos, mazos y cohetones durante protestas de la CNTE (SSC)

Protestas de la CNTE: Operativo de SSC da con tubos, mazos y cohetones

Este jueves 17 de junio, más temprano, la SSC informó sobre las acciones preventivas durante las protestas de la CNTE, por las cuales encontraron cohetones y otros objetos que podrían agredir a terceros y fueron retirados.

Acorde con lo señalado, fue sobre Calzada de Tlalpan a la altura de Avenida del Imán, que encontraron en las cajuelas de dos vehículos que transportaban a manifestantes:

2 mazos

1 barra de metal

Varios cohetones

Palos de madera

Tubos de metal

La SSC añadió que sólo se retiraron dichos objetos, ninguna otra pertenencia de los manifestantes -respuesta a video compartido en redes- y todo quedó documentado en las cámaras de vigilancia de la CDMX.

Sin embargo, la SSC no reveló si hubo detenidos por los objetos retirados, sólo corrige que los hechos no ocurrieron a la altura de División del Norte -como mencionaron en su mensaje original- sino en Avenida del Imán.

Protestas de la CNTE: ¿En dónde están los maestros actualmente?

En actualización de las 15:08 horas, el Centro de Orientación Vial de la SSC había dado a conocer que la protesta de la CNTE se mantenía sobre Calzada de Tlalpan y estaba a la altura del metro General Anaya, dirección sur.

Por lo mismo recomendaba otras alternativas viales, como Canal de Miramontes y Taxqueña, entrecalles o el Anillo Periférico, también con la consideración de los cierres viales por el partido en el Estadio Banorte.

Aunque para las 16:06 horas, informó que se restableció la circulación en Calzada de Tlalpan, ya que tras horas de manifestación, los integrantes de la CNTE comenzaron a retirarse sin avanzar al Estadio Banorte.