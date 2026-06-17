Decenas de usuarios del Metro de la Ciudad de México abrieron por la fuerza las puertas de la estación de General Anaya, que había sido cerrada por las afectaciones durante protestas de hoy.

Reportes señalan que el cierre de la estación General Anaya no fue notificado, por lo que los trayectos de los usuarios del Metro CDMX se vieron afectados, provocando su inconformidad con el portazo.

Dan portazo en Metro CDMX tras cierre de General Anaya por afectaciones en protestas

La tarde de este miércoles 17 de junio se registró un portazo en General Anaya de la Línea 2 del Metro CDMX, luego de que decenas de usuarios manifestaran su inconformidad por las afectaciones en el servicio.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento exacto en el que un numeroso grupo de personas abrió por la fuerza las puertas de esta estación pese a que policías intentaron detener la apertura.

Usuarios del Metro CDMX dan portazo en General Anaya por afectaciones durante protestas (Captura de pantalla)

La estación General Anaya fue cerrada para evitar afectaciones y disturbios durante protestas registradas en la zona. Parte de los manifestantes habrían sido los que dieron el portazo en el Metro CDMX.

Mientras empujaban la puerta, los manifestantes gritaban: “Va a caer, va a caer, esa puerta va a caer”. Dadas las consignas, este grupo pertenecía a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

En los videos, se observa a los usuarios acumulados en los accesos de General Anaya, una de las estaciones más concurridas de la Línea 2, mientras la seguridad del Metro CDMX intentaba contener la situación.