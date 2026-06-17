Pedro Hernández denunció que el Mundial 2026 se ha convertido en “un negocio enorme” para la FIFA, al no pagar impuestos en México gracias a exenciones fiscales.

“Esta noticia es mundial y desafortunadamente entender que un evento que era estrictamente deportivo, se ha convertido en un negocio enorme. FIFA no va a pagar impuestos en este país.” Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9

Durante una movilización el 17 de junio de 2026, el líder magisterial recalcó que las protestas de la CNTE continuarán “hasta el último minuto del partido” para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

El secretario general de la Sección 9 y la CNTE aclaró que no busca boicotear el torneo, sino visibilizar sus demandas laborales y de pensiones.

“No queremos goles, queremos soluciones”, recalca Pedro Hernández del CNTE

Ante los medios de comunicación durante su movilización de este 17 de junio, Pedro Hernández enfatizó que las protestas de la CNTE continuarán “hasta el último minuto del partido” con el objetivo de llegar a la “final” con la derogación de la ley que afecta las pensiones de los trabajadores.

Ceb mencionar que México concedió una exención fiscal total a la FIFA en la candidatura de 2018 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, aunque el actual gobierno de Claudia Sheinbaum limitó algunos beneficios a un año a diferencia de condiciones más restrictivas en Estados Unidos y Canadá, y la CNTE considera insuficiente esta medida y exige atención prioritaria a sus pliegos petitorios.

El líder magisterial Pedro Hernández aseguró que las acciones, como posibles manifestaciones cerca del Estadio Banorte, servirán de “ventana al mundo” para exponer la falta de respuestas del gobierno federal, revelando que “el balón está en la cancha del gobierno”, reiteró Hernández, quien no descartó acuerdos de última hora si se establece una ruta clara para resolver el tema de las pensiones.

La CNTE ha sostenido que las protestas no pretenden boicotear el Mundial 2026, sino presionar para que se cumplan compromisos de campaña de Claudia Sheinbaum y se atiendan las necesidades de los trabajadores de la educación. El torneo ya vive sus primeras horas bajo la sombra de este conflicto magisterial.