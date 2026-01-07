Patricia Mercado, diputada federal por Movimiento Ciudadano, se pronunció en redes sociales por el caso del motociclista atropellado en Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX), y se sumó a la exigencia de justicia.

La madrugada del 4 de enero, Roberto Hernández, motociclista, fue atropellado y arrastrado hasta por dos kilómetros por un automóvil Honda City azul, en el cruce de Periférico y Eje 6, en la alcaldía Iztapalapa.

El hecho vial fue captado en video por diversas cámaras de seguridad y por otros automovilistas, lo que permitió identificar a la presunta responsable como Gaby Gómez Córdoba.

Ante estos hechos, familiares de la víctima y distintos sectores de la sociedad han exigido justicia y avances en la investigación, demanda a la que se sumó la diputada Patricia Mercado a través de sus plataformas digitales.

“La manera atroz en que fue atropellado y muerto el motociclista Roberto Hernández en Iztapalapa puede marcar un antes y un después para comprender que todas las personas usuarias de la vía tenemos derecho a la movilidad segura. La proliferación de motocicletas ha generado una estigmatización desproporcionada contra quienes las usan, pero la seguridad vial es una responsabilidad compartida, en la que el Estado tiene la obligación de prevenir siniestros considerando las diferencias de riesgos y vulnerabilidad que implica cada medio de traslado” Patricia Hernández, diputada por Movimiento Ciudadano

La diputada Patricia Mercado se pronunció en redes sociales para exigir justicia por el caso del atropellamiento del motociclista en Iztapalapa, ocurrido a inicios de enero de 2026.

En su mensaje, la legisladora señaló que la forma atroz en la que murió Roberto Hernández “puede marcar un antes y un después” en la discusión pública sobre la movilidad en México, al subrayar que todas las personas tienen derecho a una movilidad segura.

Mercado, quien es presidenta de la Comisión de Movilidad y secretaria de la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados, afirmó que “la seguridad vial es una responsabilidad compartida”, y enfatizó que el Estado tiene la obligación de prevenir siniestros, considerando los distintos niveles de riesgo y vulnerabilidad asociados a cada medio de transporte.

La diputada recordó que entre 2022 y 2024 los accidentes de tránsito relacionados con motocicletas aumentaron hasta 17% a nivel nacional, y advirtió que, si no se atiende esta problemática, la tendencia podría incrementarse hasta 25%.

“Entre 2022 y 2024 los siniestros con motocicletas crecieron 17% a nivel nacional y la tendencia es a aumentar más de 25% si no hay cambios significativos. Los gobiernos tienen que hacer mucho más para salvar las 47 vidas que se pierden a diario en nuestro país en todo tipo de hechos viales” Patricia Hernández, diputada por Movimiento Ciudadano

En ese contexto, explicó que como parte de su trabajo legislativo, durante la segunda mitad de 2025, desde la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados se realizaron mesas de trabajo para fortalecer la regulación del uso de motocicletas y mejorar la seguridad de quienes las conducen.

De estos encuentros, realizados con el apoyo de asociaciones de motociclistas y repartidores, surgieron propuestas como:

Educación vial

Evaluaciones periódicas para personas conductoras de todo tipo de vehículos

Asimismo, Mercado recordó la creación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, impulsada desde el Senado de la República, y aseguró que ahora el trabajo continuará en la Cámara de Diputados con el mismo objetivo.

Finalmente, subrayó que “Roberto no debió morir”, luego de que el caso se viralizara en redes sociales y reavivara el debate sobre la seguridad vial y la protección de usuarios vulnerables.