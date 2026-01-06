La Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) informó que ya se identificó a la presunta conductora que atropelló y arrastró a un motociclista en Iztapalapa; se trata de Gaby Gómez Córdoba.

De acuerdo con la información, la Fiscalía logró identificar el vehículo involucrado en el accidente y está registrado a nombre de Gaby Gómez Córdoba, aunque aún no se tiene certeza de que ella conducía.

El pasado domingo 4 de enero, un vehículo Honda City atropelló a un motociclista en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6, en Iztapalapa, y versiones señalan que lo arrastró por más de un kilómetro.

Luego de las investigaciones de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de la CDMX se identificó que el vehículo implicado en el crimen está a nombre de Gaby Gómez Córdoba, con residencia en Nezahualcóyotl.

En redes sociales se dice que las autoridades lograron localizar a familiares de Gaby Gómez Córdoba, quienes revelaron que la señalada llegó muy alterada a su casa y después huyó en el mismo vehículo.

Nueva información señala que tras abandonar su auto, Gaby Gómez Córdoba fue ubicada en la zona de Joyas de Cuautitlán y estaría escondida en un predio utilizado como depósito de fierro viejo.