Nuevos videos que circulan en redes sociales muestran cómo ocurrió el atropellamiento a un motociclista por un Honda City en Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

La madrugada del 4 de enero, Roberto, un motociclista repartidor fue atropellado por un automóvil de color azul de la marca Honda City en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 en Iztapalapa.

Por sus placas, se logró identificar a la conductora, que atropelló al motociclista, como Gaby Gómez Córdoba, quién huyó luego de cometer este acto ilícito.

Ahora estos nuevos videos dan a conocer el momento en el que Roberto fue atropellado y qué pasó después con la conductora.

Cámaras de seguridad captan nuevos videos del atropellamiento a un motociclista por un Honda City en Iztapalapa

Cámara de seguridad del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) y privadas captaron nuevos videos del atropellamiento a un motociclista por un Honda City en Iztapalapa.

Uno de estos videos muestra el momento justo en el que ocurrió el atropellamiento en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6.

En este video se puede notar como el automóvil Honda City de color azul tras atropellar al motociclista no se detuvo, sino que siguió su marcha y terminó por arrastrar el cuerpo de Roberto por más de un kilómetro.

ASÍ EMBISTIERON a ROBERTO

El motociclista y repartidor iba en su Italika, tranquilo, por la peligrosa

De la nada el auto azul, lo embiste por atrás.

La moto y Roberto caen.

Pero él queda atorado bajo el auto.@SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX



El caso

Otros videos que circulan en redes sociales dieron a conocer de manera más gráfica cómo el cuerpo del motociclista permanecía debajo del automóvil, hasta que fue dejado sobre la calle Ingeniero Félix Palavicini en la colonia Constitución 1917.

Luego de cometer este acto ilícito se sabe que Gaby Gómez Córdoba arribó a su domicilio con el mismo automóvil con el que atropelló a Roberto.

Este momento también fue captado por cámaras de seguridad, que muestran cómo llegó Gaby Gómez Córdoba a su casa y mete el automóvil con el que atropelló al motociclista.

¡Salen a la luz nuevas pruebas! 🚨Difunden el video del momento exacto en que Gaby "N" llega a su casa tras atropellar y arrastrar a Roberto en



📹 Muller#PublimetroMX pic.twitter.com/HUo83TjYdk — Publimetro México 🌐 (@PublimetroMX) January 6, 2026

Después de este seguimiento las autoridades de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, localizaron un vehículo Honda City color azul, placas de circulación E85-BPC, mismo que creen que fue con el que Gaby Gómez Córdoba atropelló a Roberto.

Este vehículo fue localizado en la calle Lago Zaima, en la colonia Ampliación Ciudad Lago en Nezahualcóyotl, pero sin placas.

Gaby Gómez Córdoba habría abandonado su hogar y vehículo en Nezahualcóyotl (Especial)

Al momento se desconoce el paradero de Gaby Gómez Córdoba, conductora señalada de atropellar a Roberto en Iztapalapa.