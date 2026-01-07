El caso del motociclista que fue atropellado por Gaby Gómez Córdoba en CDMX, continúa indignando a los usuarios; ahora revelan que trabajaría como enfermera del Hospital Juárez de México.

Revelan que Gaby Gómez Córdoba trabajaría en el Hospital Juárez de México

Tras viralizarse el video en donde una mujer identificada como Gaby Gómez Córdoba, atropella a Roberto Hernández quien viajaba en su moto en la alcaldía Iztapalapa, y posteriormente lo arrastra por 2 kilómetros sin detenerse, ahora revelan que trabajaría como enfermera quirúrgica en el Hospital Juárez de México.

Pues de acuerdo a imágenes que se han subido a redes sociales, se reveló la nómina que percibe Gaby Gómez Córdoba, la cual la acredita como una de las empleadas del Hospital Juárez de México en el puesto de ‘enfermera especialista’, revelándose que trabajaría en el área del quirófano.

Según la supuesta nómina de Gaby Gómez Córdoba, quien fue exhibida en los videos de redes sociales atropellando al motociclista, ella percibe 19 mil 189 pesos brutos mensuales, y su sueldo neto estimado es de 15 mil 351 pesos; de acuerdo a estos papeles, ella trabajaría en el Hospital Juárez de México desde el 2008.

De igual manera se revela que la responsable del atropellamiento, anteriormente estuvo trabajando en el Hospital Balbuena y en el Hospital Pediátrico Moctezuma; ambos en el año 2007 como enfermera general.