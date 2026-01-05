La madrugada del domingo 4 de enero una conductora atropelló a un motociclista al que arrastró por más de un kilómetro en Iztapalapa en la Ciudad de México (CDMX).

Este hecho delictivo quedó captado en video por automovilistas que circulaban por la zona esa madrugada con el fin de documentar e identificar a la conductora.

Este atropellamiento ocurrió en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 en la alcaldía de Iztapalapa, donde el cuerpo del motociclista fue arrastrado hasta por más de un kilómetro por un carro de color azul, según muestran primeras imágenes del video viral en redes sociales.

El impactante video que muestra cómo conductora arrastra a motociclista en Iztapalapa por más de un kilómetro

De acuerdo con las versiones, un automóvil de color azul que circulaba en Periférico Oriente y Eje 6, Iztapalapa embistió al motociclista al que arrastró por más de un kilómetro hasta la calle Ingeniero Félix Palavicini en la colonia Constitución 1917.

En redes sociales quedó captado el momento en el que una conductora de un automóvil de la marca Honda City de color azul arrastraba el cuerpo del motociclista que fue identificado como repartidor de la empresa Lala, quién se dirigía a recoger a su esposa.

Tras los hechos, de inmediato este video se hizo viral en redes sociales, donde se pedía identificar a la conductora.

Según versiones de este hecho de tránsito, automovilistas y vecinos al percatarse de la situación llamaron a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y C5 de la CDMX, quienes acudieron al lugar y dieron cuenta de la muerte del motociclista.

Hasta donde se tiene conocimiento de este atropellamiento, se sabe que la conductora que manejaba este carro de color azul huyó del lugar con rumbo al Estado de México, por lo que se pide su identificación para que pueda ser detenida.

Además de que las autoridades de la CDMX ya comenzaron las diligencias correspondientes para dar con la responsable.