La madrugada del domingo 4 de enero la conductora Gaby Gómez Córdoba manejaba un automóvil Honda City en Iztapalapa, quién atropelló y arrastró por más de un kilómetro a un motociclista, pero la policía no apareció de inmediato.
Reportan que este atropellamiento que fue captado en video y viral en redes sociales ocurrió muy cerca de la estación de policía Luis Méndez, que está ubicada abajo del puente del Eje 6 Sur, pero se desconoce dónde estaban las autoridades capitalinas en ese momento.
Tan solo a unos metros de distancia, Roberto, el motociclista atropellado murió luego de ser arrastrado por más de un kilómetro, pese a que su accidente fue captado por diferentes cámaras de seguridad y de los ciudadanos que circulaban en la zona esa madrugada.
A tan solo unos metros de la estación de policía Luis Méndez atropellaron a motociclista en Iztapalapa
De acuerdo con diferentes videos de cámaras de seguridad, así como de automovilistas que presenciaron este atropellamiento, el siniestro ocurrió a tan solo unos pocos metros de la estación de policía Luis Méndez que está ubicada sobre Eje 6 Sur en Iztapalapa en la Ciudad de México (CDMX).
Cabe recordar que el accidente se registró sobre Periférico y Eje 6 Sur en dirección al Metro Constitución.
Por lo que la automovilista Gaby Gómez Córdoba a la que identifican como la persona que atropelló al motociclista en Iztapalapa, pasó cerca de la estación de policía Luis Méndez.
En videos que circulan en redes sociales del momento en el que la conductora del Honda City trata de huir a toda velocidad después de atropellar al motociclista, es posible ver como el cuerpo de Roberto quedó debajo del vehículo.
Mientras que otros automovilistas que captaron el momento llamaban a la línea del 911, pero las autoridades no contestaron ante la emergencia, ni siquiera se percataron del accidente pese a que pasó muy cerca de la estación de policía Luis Méndez.