La madrugada del domingo 4 de enero la conductora Gaby Gómez Córdoba manejaba un automóvil Honda City en Iztapalapa, quién atropelló y arrastró por más de un kilómetro a un motociclista, pero la policía no apareció de inmediato.

Reportan que este atropellamiento que fue captado en video y viral en redes sociales ocurrió muy cerca de la estación de policía Luis Méndez, que está ubicada abajo del puente del Eje 6 Sur, pero se desconoce dónde estaban las autoridades capitalinas en ese momento.

Tan solo a unos metros de distancia, Roberto, el motociclista atropellado murió luego de ser arrastrado por más de un kilómetro, pese a que su accidente fue captado por diferentes cámaras de seguridad y de los ciudadanos que circulaban en la zona esa madrugada.

Atropellan a motociclista de Iztapalapa junto a estación Luis Méndez (Especial)

A tan solo unos metros de la estación de policía Luis Méndez atropellaron a motociclista en Iztapalapa

De acuerdo con diferentes videos de cámaras de seguridad, así como de automovilistas que presenciaron este atropellamiento, el siniestro ocurrió a tan solo unos pocos metros de la estación de policía Luis Méndez que está ubicada sobre Eje 6 Sur en Iztapalapa en la Ciudad de México (CDMX).

Cabe recordar que el accidente se registró sobre Periférico y Eje 6 Sur en dirección al Metro Constitución.

Por lo que la automovilista Gaby Gómez Córdoba a la que identifican como la persona que atropelló al motociclista en Iztapalapa, pasó cerca de la estación de policía Luis Méndez.

Atropellan a motociclista de Iztapalapa junto a estación Luis Méndez (Especial)

En videos que circulan en redes sociales del momento en el que la conductora del Honda City trata de huir a toda velocidad después de atropellar al motociclista, es posible ver como el cuerpo de Roberto quedó debajo del vehículo.

Mientras que otros automovilistas que captaron el momento llamaban a la línea del 911, pero las autoridades no contestaron ante la emergencia, ni siquiera se percataron del accidente pese a que pasó muy cerca de la estación de policía Luis Méndez.