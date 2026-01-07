Autoridades capitalinas obtuvieron una orden de aprehensión en contra de Gaby Gómez Córdoba, presunta responsable del atropellamiento de un motociclista en Iztapalapa.

Tras iniciar una carpeta de investigación en contra de Gaby Gómez, conductora identificada como la presunta responsable de atropellar y arrastrar hasta por dos kilómetros a un motociclista en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur en Iztapalapa, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtiene su orden de aprehensión.

Ahora las autoridades capitalinas siguen en búsqueda del paradero de Gaby Gómez Córdoba, quién se habría dado a la fuga después de cometer este atropellamiento que se hizo viral por videos captados del momento en redes sociales.

Autoridades de CDMX obtienen orden aprehensión contra Gaby Gómez por atropellamiento en Iztapalapa; la señalan de homicidio culposo

Después de la que la Fiscalía de la CDMX llevara pruebas y videos del atropellamiento del motociclista en Iztapalapa, se presentó ante un juez del Poder Judicial de la CDMX, para obtener esta orden de aprehensión en contra de Gaby Gómez.

Por su parte la Fiscalía de la CDMX había iniciado una carpeta de investigación del hecho sin que se tuviera una denuncia previa de un particular.

En esta carpeta de investigación de la Fiscalía de la CDMX se señalaba a Gaby Gómez por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo.

También como parte de las diligencias de la Fiscalía capitalina, ya se tenía identificado el vehículo con el que se cometió el hecho delictivo, mismo que fue captado en video como un automóvil Honda City color azul.

Mismo que fue hallado abandonado y sin placas en el municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México por elementos de la Secretaría de Seguridad mexiquense, quienes mantuvieron coordinación con las autoridades capitalinas.

Mientras que el pasado 6 de enero, Roberto Hernández, motociclista y víctima de este hecho fue sepultado en el Panteón de San Lorenzo Tezonco en Iztapalapa donde sus familiares exigieron justicia por su caso.