Aleida Alavez, alcaldesa en Iztapalapa, en la CDMX, se movilizó para atender la explosión de la pipa de gas en el puente La Concordia del 10 de septiembre que dejó decenas de heridos y 3 muertos.

Minutos antes de las 14:30 horas, una pipa que transportaba 49 mil 500 litros de gas, volcó y explotó en el puente La Concordia, por lo que la alcaldesa de Iztapalapa se trasladó para atender los hechos.

Pero, ¿quién es Aleida Alavez? Te contamos los siguientes detalles sobre la alcaldesa que también ofreció información sobre el accidente que dejó un saldo de 57 personas:

¿Quién es Aleida Alavez?

¿Cuántos años tiene Aleida Alavez?

¿Quién es el esposo de Aleida Alavez?

¿Cuál es el signo zodiacal de Aleida Alavez?

¿Cuántos hijos tiene Aleida Alavez?

¿Qué estudió Aleida Alavez?

¿En qué ha trabajado Aleida Alavez?

Aleida Alavez, alcaldesa en Iztapalapa (Aleida Alavez / Facebook)

¿Quién es Aleida Alavez?

Aleida Alavez Ruiz se trata de la alcaldesa en Iztapalapa, Ciudad de México, que llegó al cargo luego de que obtuvo más de 648 mil votos como candidata de la coalición integrada por Morena, PT y PVEM.

Luego de que recibió la constancia de mayoría, Aleida Alavez asumió el cargo de manera formal el 1 de octubre de 2024 durante la sesión solemne ante el Congreso y el Concejo de la alcaldía.

Desde el primer día como alcaldesa en Iztapalapa, instaló el gabinete local en el que priorizó temas como la seguridad, abastecimiento de agua y atención directa en zonas con alta incidencia delictiva.

Asimismo, instaló la Mesa Regional de Coordinación para la Paz y el Consejo de Gestión Integral de Riesgos, que tiene un enfoque territorial y tiene participación de autoridades federales y locales.

En sus primeros 100 días, Aleida Alavez activó 15 ejes de trabajo con diagnósticos participativos, comités ciudadanos y presencia institucional en escuelas, unidades habitacionales y transporte público.

Ante la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia ocurrida el 10 de septiembre de 2025, se encargó de coordinar acciones de emergencia, atención médica y evaluación estructural en la zona.

En el lugar donde ocurrieron los hechos, Aleida Alavez supervisó personalmente los trabajos de limpieza y reparación, en colaboración con Protección Civil, Bomberos y el Sistema de Aguas de la CDMX.

Asimismo, la alcaldesa en Iztapalapa informó que se reforzarán protocolos de seguridad vial y transporte de materiales peligrosos, en coordinación con instancias federales y operadores privados.

Aleida Alavez en zona de explosión de pipa de gas en el puente La Concordia (Aleida Alavez / Facebook)

¿Cuántos años tiene Aleida Alavez?

De acuerdo con lo indicado en los perfiles curriculares de Aleida Alavez Ruiz, la actual alcaldesa en Iztapalapa nació el 10 de enero de 1974, por lo que hasta septiembre de 2025, tiene 51 años.

¿Quién es el esposo de Aleida Alavez?

La alcaldesa en Iztapalapa que se movilizó para atender la explosión de una pipa en puente La Concordia, está casada con ex diputado en el Congreso de la CDMX, Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano.

Aleida Alavez, alcaldesa de Iztapalapa y su esposo (Alejandro Ojeda Anguiano / Facebook)

¿Cuál es el signo zodiacal de Aleida Alavez?

Dado que sí se cuenta con la fecha de nacimiento de Aleida Alavez, alcaldesa en Iztapalapa, se puede establecer con base en el calendario de horóscopos que su signo zodiacal es el de Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Aleida Alavez?

Si bien la alcaldesa en Iztapalapa suele usar sus redes sociales para hablar de temas relacionados con su trabajo, también ha realizado algunas publicaciones sobre su entorno personal y familiar.

Tal es el caso de su faceta como madre, toda vez que ha publicado algunas fotografías en compañía de sus 2 hijas menores de edad cuyos nombres son Aleida y Romina.

Aleida Alavez y sus hijas (Aleida Alavez / Facebook)

¿Qué estudió Aleida Alavez?

En lo que corresponde al tema de la formación académica de la alcaldesa en Iztapalapa, Aleida Alavez, los perfiles curriculares de consulta pública indican que estudió lo siguiente:

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la UNAM (1994–1997)

Maestría en Gobierno y Fiscalización por la Universidad de Salamanca

Diplomado en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)

Cursos complementarios en transparencia, gestión legislativa y rendición de cuentas

Aleida Alavez, alcaldesa en Iztapalapa (Aleida Alavez / Facebook)

¿En qué ha trabajado Aleida Alavez?

En cuanto a la experiencia laboral con la que cuenta Aleida Alavez, en las mismas fichas curriculares se expone que la alcaldesa en Iztapalapa ha trabajado en los siguientes cargos:

Secretaria General del comité delegacional en Iztapalapa (1999–2003)

Diputada local en la Asamblea Legislativa del DF (2003–2006)

Diputada federal en la LX Legislatura (2006–2009)

Secretaria de Comunicación del PRD CDMX (2009–2012)

Diputada federal en la LXII Legislatura (2012–2015)

Diputada local en la VII Legislatura de la ALDF (2015–2018)

Diputada federal en la LXIV Legislatura (2018–2021)

Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena (2018–2024)

Diputada federal en la LXV Legislatura (2021–2024)