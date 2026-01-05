En redes sociales logran identificar a la conductora del Honda City que atropelló a Roberto, un motociclista y repartidor en Iztapalapa en la Ciudad de México (CDMX).

Durante la madrugada del domingo 4 de enero, un automóvil de la marca Honda City de color azul atropelló a un motociclista en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 en la alcaldía de Iztapalapa, al que arrastró por más de un kilómetro, según versiones.

Este hecho de tránsito quedó captado en video, mismo en el que se puede notar cómo la conductora de este automóvil azul arrastra el cuerpo del motociclista.

Por este video que circula en redes sociales de automovilistas que presenciaron el momento se logró captar las placas de la conductora.

Video que muestra cómo conductora arrastra a motociclista en Iztapalapa por más de un kilómetro (Especial)

Identifican a Gaby Gómez como la conductora del Honda City que atropelló a motociclista en Iztapalapa

Tras obtener las placas del automóvil Honda City color azul, que atropelló al motociclista identificado como Roberto, repartidor de la empresa Lala, en redes sociales lograron identificar a la conductora que cometió este delito.

Según información de redes sociales identificaron a la conductora del Honda City como Gaby Gómez Córdoba, quién es dueña del vehículo que atropelló al motociclista.

De acuerdo con información de redes Gaby Gómez de 43 años de edad atropelló a Roberto en Iztapalapa y arrastró su cuerpo por más de un kilómetro dejándolo tirado hasta la calle Ingeniero Félix Palavicini en la colonia Constitución 1917.

Al percatarse de estos hechos, automovilistas y vecinos decidieron llamar a los servicios de emergencia del 911, así como a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para que atendieran este siniestro.

Posteriormente los elementos de la SSC y servicios de emergencia dieron a conocer que Roberto murió a causa de las heridas provocadas por este atropellamiento.

En otros datos de Gaby Gómez, conductora que atropelló al motociclista Roberto, se dio a conocer que es enfermera y tiene un maestría en Administración de Hospitales.

Quién después de cometer este delito aseguran que huyó con rumbo al Estado de México, por lo que se desconoce su paradero al momento, además de que no se encuentra en su domicilio.

Es por ello que piden en redes sociales por información de su paradero. Mientras que las autoridades locales correspondientes mantienen las diligencias para encontrarla.