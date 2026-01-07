Hijos y familiares de Roberto Hernández, motociclista atropellado en Iztapalapa lo sepultaron en el Panteón de San Lorenzo Tezonco.

El martes 6 de enero por la tarde familiares de Roberto Hernández despidieron al motociclista que circulaba por el cruce de Periférico y Eje 6 en Iztapalapa en la Ciudad de México (CDMX) cuando fue embestido por un automóvil Honda City, el cual lo arrastró cerca de dos kilómetros, lo que le causó la muerte.

Ahora sus familiares exigen justicia ante este hecho que quedó captado en diferentes videos que se hicieron virales en redes sociales, mismos que permitieron identificar a Gaby Gómez Córdoba, como la conductora responsable de la muerte de Roberto Hernández.

Mientras que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió una carpeta de investigación por estos hechos.

Sepultan a motociclista atropellado en Iztapalapa (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Familiares sepultan a motociclista atropellado en Iztapalapa; exigen justicia

En una ceremonia privada aunque con el acceso a algunos medios de comunicación, familiares despidieron y sepultaron a Roberto Hernández, motociclista atropellado en Iztapalapa.

Los restos de Roberto Hernández fueron sepultados en el Panteón de San Lorenzo Tezonco de Iztapalapa.

Al lugar también arribaron motociclistas quienes formaron parte de cortejo fúnebre que acompañó a los familiares de Roberto Hernández en este momento.

También cabe recordar que por este atropellamiento motociclistas se han manifestado por justicia, así como por penas más duras en estos casos en distintos puntos de la CDMX.

Por otra parte los hijos de Roberto Hernández, así como su hermano y otros familiares exigieron justicia por su caso.

Además de pedir a las autoridades capitalinas su intervención para que se continue con la investigación y se dé con la presunta responsable de la muerte de Roberto.

“Ya cuántos días pasaron y no hay ningún detenido”, señaló el hijo de Roberto Hernández para N+ quién recuerda a su padre y exige justicia tras este hecho.