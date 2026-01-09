Rico Club de CDMX, ubicado en Niza 45, Zona Rosa, acumula una serie de agresiones contra asistentes e impunidad, pero a pesar de todo sigue abierto.

El bar no ha recibido sanciones firmes, pues luego de una suspensión de actividades en octubre de 2025 ha vuelto a reabrir y recurrir a la violencia, ello por hablar de los hechos más recientes.

Varias de las agresiones denunciadas coinciden en haber sido descritas como muy violentas o brutales.

Violencia permanente en Rico Club de CDMX y nadie lo cierra definitivamente

Rico Club de CDMX abrió en el 2018 y prácticamente en todos los años se han denunciado agresiones brutales contra asistentes, o al menos malos tratos.

Las agresiones más graves documentadas por medios de comunicación se han dado en 2022, 2025 y 2026.

Incluso, se denunció que en el caso de 2022 ese bar era refugio de delincuentes pues transeúntes denunciaron el robo de pertenencias y que el ladrón se refirió en Rico Club.

Rico Club de CDMX acumula antecedentes de agresiones sin sanciones firmes (Alcaldía Cuauhtémoc )

El tema no quedó ahí. Del lugar salió personal de seguridad a golpear a las personas afectadas, agresión que se cuenta como una más de las que se han permitido sucedan.

Rico Club de CDMX prometió no recurrir a la violencia y no cumplió

Sandra Cuevas, entonces alcaldesa de Cuauhtémoc, suspendió Rico Club en julio de 2022 pero permitió su reapertura en septiembre de ese año luego de que el bar se comprometió por escrito a no permitir ni fomentar la violencia.

En ese momento, Sandra Cuevas se comprometió a integrar un cuerpo policiaco especializado en auxiliar a la comunidad LGBT.

En 2019 se denunció por organizaciones vecinales que Néstor Núñez, entonces alcalde de Cuauhtémoc, no atendía las denuncias ciudadanas y permitía la proliferación de antros y giros negros.

En la administración de Alessandra Rojo de la Vega, Rico Club ha sido suspendido dos veces, por lo que exigen su desaparición definitiva.