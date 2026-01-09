Una nueva golpiza se registró contra un asistente al bar de Zona Rosa llamado Rico Club, por lo que en redes sociales cuestionaron a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega por la reapertura del negocio tras una agresión en octubre de 2025.

La agresión se dio el 3 de enero, denunció la hermana de la víctima, por parte de un guardia de seguridad de Rico Club que se aseguró que el joven fuera al baño para golpearlo cuando se encontraba solo tras pedirle que quitara su bebida de la barra.

Alessandra Rojo de la Vega anunció en redes sociales la suspensión del bar Rico Club, ubicado en la calle Niza 45, colonia Juárez, no osbtante, hay indignación por la recurrencia de hechos de violencia contra quienes buscan divertirse en el sitio.

Exigen a Alessandra Rojo de la Vega cerrar Rico Club manera definitiva

En redes sociales se han recordado varias agresiones de Rico Club a personas LGBT que acuden al lugar, por lo que pidieron a Alessandra Rojo de la Vega su cierre definitivo.

Una de ellas fue en julio de 2022, otra en octubre de 2025 y la más reciente en enero de 2026.

También en redes sociales se ha expresado un constante maltrato a asistentes al lugar por lo que recomiendan no acudir.

Segunda agresión en Rico Club durante administración de Alessandra Rojo de la de Vega

Los sellos de suspensión en Rico Club fueron colocados por personal de la Dirección General de Gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc y del Instituto de Verificación Administrativa (Invea).

La alcaldía Cuauhtémoc reconoce el hecho como una “nueva agresión” en la administración de Alessandra Rojo de la Vega tras el hecho de octubre de 2025.

Aunque la alcaldía Cuauhtémoc reconoce el hecho como una nueva agresión señala que la suspensión fue por ausencia de permisos como el certificado único de zonificación, oficio de declaración de apertura, aviso de funcionamiento o plan de protección civil.