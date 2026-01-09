El antro Rico Club, ubicado en la Zona Rosa de la Ciudad de México (CDMX), vuelve a cerrar tras una nueva golpiza registrada el pasado 3 de enero por parte de un guardia de seguridad.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega adelantó que este antro en Zona Rosa de la CDMX iba a quedar suspendido, pero ¿quién es el dueño de Rico Club? Te damos todos los detalles.

David Alcántar sería el dueño de Rico Club, antro en Zona Rosa de la CDMX

De acuerdo con la información, David Rodrigo Alcántara Enríquez, también conocido como DeivAlien, es el director y dueño de Rico Club, el antro con alto registro de irregularidades.

Hasta el momento, David Alcántar no ha emitido ninguna declaración sobre lo sucedido el pasado 3 de enero y, en general, no suele posicionarse ante las polémicas del antro.

¿Quién es el dueño de Rico Club? (Redes sociales)

David Alcántar es DJ y ha impartido talleres sobre lo qué es la conceptualización de clubes nocturnos, además de que es uno de los patrocinadores en el desfile del Pride en CDMX.

Cabe mencionar que Rico Club ha sido señalado como un antro en el que se cometen altas agresiones, en especial a miembros de la comunidad LGBT, por lo que la Fiscalía de CDMX realizó la suspención de actividades en el lugar.