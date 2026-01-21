En Ciudad de México (CDMX), Ulises Enrique Castañeda fue vinculado a proceso por homicidio; envió el video a su mamá en donde habría asesinado a una persona sin hogar.

El asesinato tuvo lugar en la colonia San Francisco Tecoxpa, en la alcaldía Milpa Alta, CDMX, en donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) encontraron el cuerpo.

Ulises Enrique Castañeda fue vinculado a proceso por homicidio que envió en video a su mamá

Un juez de control del Reclusorio Oriente vinculó a proceso a Ulises Enrique Castañeda, por homicidio; la Fiscalía General de Justicia de la CDMX presentó como prueba el video que envió a su mamá por error.

Medios señalaron que la mamá de Ulises Enrique Castañeda se presentó en los juzgados y habría narrado el video que le envió por error, así como lo que vio: el momento en que el joven de 18 años asesinaba a un desconocido.

Asimismo, se informó que Ulises Enrique Castañeda se quedará en prisión preventiva durante los dos meses que durará la investigación complementaria, para saber el móvil del asesinato.

Ya que Ulises Enrique Castañeda se habría apegado a su derecho a guardar silencio y sólo habló para solicitar al juez que su caso quedará estipulado este martes 20 de enero .

Ulises Enrique Castañeda es vinculado a proceso por homicidio (Fiscalía CDMX)

Ulises Enrique Castañeda afirmó que es el segundo asesinato

Sin embargo, la Fiscalía de CDMX iniciaría una carpeta de investigación no sólo por este homicidio, también para conocer si Ulises Enrique Castañeda estaría relacionado con otros delitos en Milpa Alta.

Y es que en el video que envió a su mamá por error, Ulises Enrique Castañeda afirmó que es el segundo muerto “que lleva” y que su familia no le creía que era un sicario “que ha matado a varios”.

En el mismo video aseguró que nadie debería meterse con él, ya que si bien podría llegar a la cárcel, “gracias a Dios” seguía libre, lo que permitió que pudiera “picar” a su víctima, a quien se dirigía en ese momento.