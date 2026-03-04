En redes sociales se hizo viral un video que capturó el momento exacto en el que se desató un conflicto entre dos conductores en Santa Fe, donde, uno de ellos, disparó contra el otro.

De acuerdo con la información, el hecho sucedió en la prolongación Paseo de la Reforma, a la altura del Centro Santa Fe en Ciudad de México (CDMX) y ya se estaría investigando.

Captan en video a conductor en Santa Fe que disparó contra vehículo

Un video viral mostró el momento en el que un conductor, en plena zona de Santa Fe, se le cierra a un vehículo, desciende de su auto deportivo y dispara contra el otro conductor.

La víctima, que conducía una camioneta, mostró los daños que dejó en su vehículo el disparo y señaló que, si el atacante hubiera disparado un poco más arriba, la bala lo hubiera alcanzado.

“Afortunadamente no me disparó a mí, si no me hubiera muerto” Víctima del ataque

C4 Jiménez reportó que el conductor que disparó en el video es Francisco Maguey Ocampo, pues esta persona sería el dueño del vehículo con placas RDP241D, que estuvo implicado en el incidente.

Video capta disparo entre conductores en Santa Fe (Captura de pantalla)

La Fiscalía de CDMX y la Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvieron conocimiento del hecho gracias al video viral y ya estarían investigando; hasta el momento se desconoce por qué el conductor disparó.